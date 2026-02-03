自由電子報
娛樂 最新消息

美YTR籌錢拍電影大獲成功！首週末票房就賺翻

美國YTR「Markiplier」自籌資金拍攝電影《鐵肺》，首週末北美票房斬獲1819萬美元。（圖擷自arkiplier臉書）美國YTR「Markiplier」自籌資金拍攝電影《鐵肺》，首週末北美票房斬獲1819萬美元。（圖擷自arkiplier臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕美國YouTuber「Markiplier」，自籌資金拍攝由同名獨立遊戲改編的電影《鐵肺》（Iron Lung），首週末北美票房就斬獲1819萬美元（約新台幣5.75億元）拿下第2名，遠遠超過電影製作預算300萬美元（約新台幣9477萬元）。

《NBC》報導，Markiplier原名為Mark Fischbach，由他自己改編、自導、自演的《鐵肺》在美國與加拿大3015間電影院上映，首週末票房僅次於二十世紀影業發行、山姆雷米（Sam Raimi）執導的《荒島囚救》．跌破一堆業界專家的眼鏡。

Markiplier在電影中飾演主角西蒙（Simon），並找來另個YTR「Jacksepticeye」一起出演。遊戲原作者大衛西曼斯基（David Szymanski）看到票房後當場嚇傻，直飆髒話「這他X是什麼鬼」。

Markiplier也對觀眾如此捧場相當感動，他認為自己能與山姆雷米這樣的導演競爭，無疑證明了獨立電影的可能性，並希望未來能夠激勵其他人一起投入電影行業。

據了解，Markiplier於2012年開始成為YTR，以直播玩遊戲、解說遊戲為主，目前光是在YT就擁有3820萬名粉絲。有網友認為，Markiplier已經為其他YTR打開通往電影界的大門，而且傳統影業也該來學習。

