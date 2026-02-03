不只Melody難搞 70歲母也被爆「地獄奧客」

「Melody」殷悅負面新聞連環爆。（翻攝自Melody IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Melody」殷悅（本名劉恭顯）出道以來營造優雅、風趣性格，2日傳出私底下根本是服務業殺手，遭控態度傲慢、咄咄逼人，業界更流出：「每次上班都祈禱別遇到她。」誇張的是，Melody70歲母親也被指是奧客。

《鏡週刊》報導，Melody近日自巴黎旅遊返台，有網友在Threads發文透露在班機上遇到她，爆料Melody對服務人員態度傲慢又惡劣、某位曾在高級餐廳任職網友，也跳出來指控Melody用餐態度不客氣，服務生點錯菜，她竟要求對方重複背誦菜單更酸言：「為什麼不好好記？來，你給我重複一遍？再講一次。」

報導指出不只Melody，她母親也被指同為奧客，某網友說：「母女倆對服務業態度同一個樣，言傳身教的最高境界。」有人回應：「以前看她直播，她對母親態度也很差，媽媽對Melody有點唯唯諾諾，她媽媽對服務業態度也不好，她們家可能教育有點問題。」

針對排山倒海指控，Melody先透過經紀公司表達虛心接受與反省，隨後親自在個人社群對外說明。Melody表示平時沒看Threads習慣，看到新聞感到非常驚訝，對於網路上的種種爆料感到困惑，因為在她的記憶中，不記得曾經發生過這些具體事件。

