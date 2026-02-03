自由電子報
娛樂 最新消息

大S離開1年 欣西亞：她永遠活在我的心中

大S紀念追思會親友合影，左起吳佩慈、黑人陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）大S紀念追思會親友合影，左起吳佩慈、黑人陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛昨（2）日過世滿一周年，她夫婿具俊曄為亡妻設計紀念雕像揭幕，圈內藝人朋友都到場，連南韓人氣團體Super Junior成員始源也從日本來台致意。    

今（3）日上午，兩性專家欣西亞在臉書發文表示大S已經離開一年了，直到如今，她還是時不時在YouTube上收看「娛樂百分百」，彷彿一切都沒變，她還在，仍然分享自己對人生獨到的看法，仍然熱心於幫助流浪動物，仍然發揮她的正義精神...看著看著，我知道她永遠活在我的心中。

大S對欣西亞來說是青春的印記，「娛樂百分百」、「我猜我猜我猜猜猜」陪伴她好多求學的歲月，甚至嫁到了美國，老公也會特地開車帶她去租節目錄影帶，已解思鄉之苦，「大小S帶給我的陪伴，實在有很深的意義。」

而具俊燁的深情，讓欣西亞看見了什麼是永恆的愛情，看見歐巴的眼淚與寫給大S的信，一字一句都令人忍不住動容，「如同仙女的大S，會在另一個國度那樣飄然若塵、美好如畫，她一定希望大家一切都好，好好過日子、好好珍惜當下，也衷心望為小S和徐媽媽一家人祈禱，希望他們一切都好。」

