自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

佘詩曼唯一入榜港星！中國「2025媒體好感度」藝人 前五名曝光

佘詩曼入榜2025中國媒體好感度藝人。（資料照；TVBS提供）佘詩曼入榜2025中國媒體好感度藝人。（資料照；TVBS提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網路媒體近日進行「2025年媒體好感度」問卷調查，邀請60位業界同行投票，結果香港視后佘詩曼成功脫穎而出，成為唯一入榜的香港藝人，前五名則依序為肖戰、白鹿、王鶴棣、李蘭迪及宋威龍。佘詩曼以四屆視后的堅實實力，證明港圈藝人仍具強大影響力。

據《香港01》報導，佘詩曼出席珠寶品牌活動，接受媒體訪問時謙虛表示：「好開心，都好多謝各位媒體嘅欣賞啦，我都係做好嗰份工啫（我只是做好自己的工作而已）！」對於平時接受採訪是否有準備技巧，她坦言：「其實如果有得準備嘅，我都會準備。但有時即興訪問，就好似而家咁，就冇得準備，只係盡量答到你哋想問嘅嘢（只能盡量回答你們想問的問題）。」

談到粉絲要求合照，她也相當親切：「我都盡量啦，因為其實都係人哋鍾意你，先會嚟搵你影相。但有時個樣真係好殘，我就會問佢哋有冇美顏相機，但盡量都影。（我也會盡量配合，因為其實都是因為大家喜歡你，才會來找你拍照。但有時候臉真的很累，我就會問他們有沒有美顏相機，但還是會盡量拍。）」

此次獲媒體肯定，也被視為港圈藝人跨地區人氣的象徵，佘詩曼低調又親民的態度，無疑加深了媒體與粉絲的好感，也再次印證了她在影視圈的穩健實力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中