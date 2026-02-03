佘詩曼唯一入榜港星！中國「2025媒體好感度」藝人 前五名曝光

佘詩曼入榜2025中國媒體好感度藝人。（資料照；TVBS提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網路媒體近日進行「2025年媒體好感度」問卷調查，邀請60位業界同行投票，結果香港視后佘詩曼成功脫穎而出，成為唯一入榜的香港藝人，前五名則依序為肖戰、白鹿、王鶴棣、李蘭迪及宋威龍。佘詩曼以四屆視后的堅實實力，證明港圈藝人仍具強大影響力。

據《香港01》報導，佘詩曼出席珠寶品牌活動，接受媒體訪問時謙虛表示：「好開心，都好多謝各位媒體嘅欣賞啦，我都係做好嗰份工啫（我只是做好自己的工作而已）！」對於平時接受採訪是否有準備技巧，她坦言：「其實如果有得準備嘅，我都會準備。但有時即興訪問，就好似而家咁，就冇得準備，只係盡量答到你哋想問嘅嘢（只能盡量回答你們想問的問題）。」

請繼續往下閱讀...

談到粉絲要求合照，她也相當親切：「我都盡量啦，因為其實都係人哋鍾意你，先會嚟搵你影相。但有時個樣真係好殘，我就會問佢哋有冇美顏相機，但盡量都影。（我也會盡量配合，因為其實都是因為大家喜歡你，才會來找你拍照。但有時候臉真的很累，我就會問他們有沒有美顏相機，但還是會盡量拍。）」

此次獲媒體肯定，也被視為港圈藝人跨地區人氣的象徵，佘詩曼低調又親民的態度，無疑加深了媒體與粉絲的好感，也再次印證了她在影視圈的穩健實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法