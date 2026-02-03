自由電子報
娛樂 最新消息

外出只留5千元生活費！袁惟仁婚姻內幕再被提起 陸元琪曾淚憶過往

陸元琪（左）與袁惟仁於2016年離婚。（翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝）陸元琪（左）與袁惟仁於2016年離婚。（翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕音樂人袁惟仁昨（2）日傳出離世消息，留下前妻陸元琪及一雙兒女袁義、袁融，消息一出讓不少演藝圈好友與歌迷感到惋惜。陸元琪目前已低調接手相關後續事宜，也希望外界能給予家屬適度的私人空間。

回顧袁惟仁的一生，除了音樂成就備受肯定，感情世界也始終伴隨爭議。與陸元琪婚姻破裂後，相關話題屢屢成為外界討論焦點，尤其離婚隔日便被拍到與網紅陳葳互動親暱的畫面，更被視為他情史中最具爭議的一幕。2018年袁惟仁在上海發生意外時，第一時間陪伴在側的也非家人，而是當時的女友「菲聆」，讓這段過往再度被外界提起。

事實上，陸元琪早在2016年便選擇與袁惟仁徹底劃清界線。她曾在節目中坦言，婚姻後期的生活壓力幾乎全由她一人承擔，袁惟仁外出工作時，僅留下5千元台幣作為一家三口的生活費，讓她身心俱疲。直到她忍無可忍，對方才給了一張卡片，作為家庭日常開銷使用。

離婚後，原本淡出演藝圈的陸元琪為了撐起家計選擇復出，重新站上通告舞台。她曾一邊拭淚一邊回憶那段日子，坦言自己最害怕面對鏡頭，擔心情緒失控，「就算到80歲再講，我應該還是會哭，因為真的很心疼那時候的自己。」她也透露，是兒子的一句話給了她勇氣，「妳就去錄嘛，妳又沒有說謊。」成為她重新站起來的重要力量。

