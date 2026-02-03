陳沂入住日本仙台旅館 清晨發生恐怖靈異事件

陳沂今天透早在臉書驚曝人在日本仙台的她發生靈異事件。（翻攝自陳沂臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕今（3）日一早7時30分左右，網紅陳沂無預警在臉書發文脫口驚喊：「我剛剛發生靈異事件！」

陳沂透露目前人在日本仙台某旅館，睡覺睡一半突然聽到歐吉桑跟一個女生的聲音，女生一直說：「すみません。」（ sumimasen，是日語中常見且多用途的一個詞語，字面意思是「對不起」或「抱歉」、「不好意思」，甚至在一些場合下用來表達感謝。」



陳沂說，她以為是有人在門外講話，但聲音實在太近了就起來看一下，結果發現電視竟然自己打開在播謎片，畫面是歐吉桑躺著，女生在幫他脫褲子，「我把電視關掉，想說繼續睡，結果電視又打開來繼續脫褲子。」

由於陳沂實在太想睡了又關掉，後來想想不對勁不會又要打開這太煩，所以就自己去開看看還播嗎？沒想到再次開就跳回主畫面了，「這下我也睡意全沒了，主要是我想到謎片是要付費的欸，旅館不會charge（收費）我這個錢吧，而且會不會以為我看片品味這麼差？所以我就趕快下樓跟櫃檯說這件事，他們說要看謎片得掃描QR code，線上付費才能看。」

發文最後，陳沂狐疑問：「電視自己打開播，關掉還繼續堅持播，還是第一次聽說。總之他們幫我換了一個房間，希望明天不要再被謎片叫醒，好想睡喔！」

