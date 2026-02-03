自由電子報
娛樂 最新消息

陳沂入住日本仙台旅館 清晨發生恐怖靈異事件

陳沂入住日本仙台旅館 清晨發生恐怖靈異事件陳沂今天透早在臉書驚曝人在日本仙台的她發生靈異事件。（翻攝自陳沂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（3）日一早7時30分左右，網紅陳沂無預警在臉書發文脫口驚喊：「我剛剛發生靈異事件！」

陳沂透露目前人在日本仙台某旅館，睡覺睡一半突然聽到歐吉桑跟一個女生的聲音，女生一直說：「すみません。」（ sumimasen，是日語中常見且多用途的一個詞語，字面意思是「對不起」或「抱歉」、「不好意思」，甚至在一些場合下用來表達感謝。」

陳沂說，她以為是有人在門外講話，但聲音實在太近了就起來看一下，結果發現電視竟然自己打開在播謎片，畫面是歐吉桑躺著，女生在幫他脫褲子，「我把電視關掉，想說繼續睡，結果電視又打開來繼續脫褲子。」

由於陳沂實在太想睡了又關掉，後來想想不對勁不會又要打開這太煩，所以就自己去開看看還播嗎？沒想到再次開就跳回主畫面了，「這下我也睡意全沒了，主要是我想到謎片是要付費的欸，旅館不會charge（收費）我這個錢吧，而且會不會以為我看片品味這麼差？所以我就趕快下樓跟櫃檯說這件事，他們說要看謎片得掃描QR code，線上付費才能看。」

發文最後，陳沂狐疑問：「電視自己打開播，關掉還繼續堅持播，還是第一次聽說。總之他們幫我換了一個房間，希望明天不要再被謎片叫醒，好想睡喔！」

