名次大洗牌！2025 KOL排行榜揭曉 蔡阿嘎再封王

〔娛樂頻道／綜合報導〕在台灣社群平台快速洗牌、內容競爭愈趨激烈的環境下，創作者能否長期維持影響力，成為觀察自媒體產業的重要指標。行銷網站AsiaKOL近日透過AI數據分析，公布「2025年Top 20 KOL排行榜」，結果顯示，經營近20年的YouTuber「蔡阿嘎」再度奪下冠軍寶座，穩坐台灣KOL影響力第一人。

排行顯示，蔡阿嘎之後依序為PanSci泛科學、黃阿瑪的後宮生活、小象愛出門、那對夫妻與大蛇丸，前十名仍以YouTube為主要戰場。

作為榜首，蔡阿嘎自2007年投入影音創作至今，主頻道累積254萬訂閱、1181支影片，總觀看次數突破7.7億次，橫跨多個世代仍能維持高度關注度。他也在社群發文幽默回應奪冠消息，笑稱「老兵不死」，展現長青創作者的自信與從容。

除了內容影響力，蔡阿嘎的商業實力同樣受到關注。多年累積下，他在北部與嘉義共擁有多間房產，年收入被外界推估至少千萬元起跳，不僅能支撐公司團隊營運，也讓不少網友感嘆「能掌握一整個世代流量，本來就不是普通人能做到」。

值得注意的是，排行第四名的「小象愛出門」過去一年曾因海外旅遊爭議引發討論，卻仍在榜單中維持高名次，顯示話題性與黏著度仍是KOL影響力的重要因素。另一方面，蕾菈、好味小姐、千千等過去常駐前段班的創作者，今年則意外跌出前十，也反映社群生態持續變動。

