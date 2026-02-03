袁惟仁生前屢爆外遇！陸元琪產後「遭小三逼退位」 為兒女隱忍長達13年

袁惟仁（左）曾與陸元琪有過一段14年婚姻。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小胖老師」袁惟仁昨（2日）驚傳與世長辭享年57歲，外界在回顧他音樂成就的同時，過往婚姻爭議也再度被提起。其中，多年前遭前妻陸元琪公開指控出軌的婚姻內幕，隨著袁惟仁逝世，再次被外界挖出關注。

袁惟仁與陸元琪2002年結婚後育有1子1女，但婚姻背後卻是暗潮洶湧，這段期間更是屢傳感情風波。陸元琪過去就曾公開指控，袁惟仁在婚姻中長年出軌，她更自爆在生下第2胎僅3個月時，竟接獲第三者來電要求她「退位」，讓她在產後身心承受極大壓力也讓這段婚姻背後的裂痕浮上檯面。

袁惟仁當時在千字聲明中，一半寫著自己偉大的音樂夢，一半駁斥外遇，他表示「我跟小琪最大的困難是我們相聚的時間不夠、絕非他人介入。」不過，陸元琪當下聞言則暗諷「他當然否認，他是個孩子，吃滿嘴巧克力時，你問他為什麼吃巧克力？他會說你誤會我了，我從來沒吃過巧克力。」

為了孩子，陸元琪當時選擇隱忍長達13年之久，惟歷經多年磨合仍無法修復關係，雙方最終於2016年正式簽字離婚，結束這段早已名存實亡的婚姻。隨著袁惟仁辭世，這段婚姻中曾被陸元琪揭露的爭議，再度成為外界回顧其人生歷程時無法忽視的一頁。

