娛樂 電視

白家綺嚴立婷激戰肉感相撲 裸體丁字褲尺度大開

除夕特別節目《民視第一發發發》，主持群為了益智單元「萬馬奔騰慶團圓」全員豁出去。（民視提供）除夕特別節目《民視第一發發發》，主持群為了益智單元「萬馬奔騰慶團圓」全員豁出去。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026《民視第一發發發》除夕特別節目驚爆「破尺度」演出！主持人白家綺與嚴立婷日前錄影時，竟以「裸體丁字褲」造型現身，讓全場驚呼連連。原來兩人為了益智單元「萬馬奔騰慶團圓」豁出去，換上超笨重的相撲裝，白家綺笑翻直呼：「看自己都想笑！」

桃氣女孩活力熱舞炒熱現場。（民視提供）桃氣女孩活力熱舞炒熱現場。（民視提供）

白家綺與嚴立婷分別率領「大賺隊」與「大發隊」展開PK。兩人首次體驗穿相撲裝主持，形容這造型簡直是「裸體丁字褲還圍個肚兜」，嚴立婷熱到忍不住在台上東抓西抓，還因裝扮太臃腫頻頻與旁人碰撞，讓梁赫群無奈求饒：「不要再擠我了！」黃豪平更在一旁補刀，建議觀眾除夕夜也可以全家穿相撲裝玩心臟病，笑點開場就停不下來。

《民視第一發發發》除夕全體大合照。（民視提供）《民視第一發發發》除夕全體大合照。（民視提供）

節目高潮出現在「瘋狂心臟病」環節，主持人梁赫群因毒舌虧潘若迪像「搶頭香偷跑的老杯杯」，惹怒有氧天王，現場上相撲壓制。潘若迪直接飛撲將梁赫群壓在場中央，隨後黃豪平、白家綺、劉心語與無尊也全衝上去「疊羅漢」，5人重壓讓梁赫群險些斷氣，起死回生後他一臉嚴肅怒喊：「壓我沒關係，剛剛是誰在那邊抖動？」

「瘋狂心臟病」單元火力全開，相撲裝加上推擠衝撞，主持群與來賓直接失控。（民視提供）「瘋狂心臟病」單元火力全開，相撲裝加上推擠衝撞，主持群與來賓直接失控。（民視提供）

相撲裝實在太笨重，白家綺錄影空檔坐場邊休息。（民視提供）相撲裝實在太笨重，白家綺錄影空檔坐場邊休息。（民視提供）

蘇晏霈在足球關卡一腳命中目標，展現驚人準度；而在最後的「吹牛骰子王」決鬥中，輸家必須飲用由香菜、大蒜、韭菜混合而成的「骰子地獄果汁」。白家綺霸氣拍桌點名對決「骰子嚴」嚴立婷，兩人展開「10點線女主持人」的尊嚴之戰，逗趣互動將陪伴觀眾一路守歲到凌晨。

