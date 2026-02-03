自由電子報
娛樂 最新消息

樂天女孩仙女形象破功！被揭露私下怪癖：會嗯嗯叫

樂天女孩YT回歸首集就玩很大，穎樂、岱縈街頭鬥嘴。（樂天桃猿提供）樂天女孩YT回歸首集就玩很大，穎樂、岱縈街頭鬥嘴。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩官方YouTube頻道正式重啟，推出全新企劃節目《猿來你在這》，首集由人氣成員岱縈、穎樂擔綱主持，兩人在街頭大玩「真心話大冒險」，不僅大方公開初吻年紀，更在鏡頭前互揭私下睡覺的「特殊怪癖」，讓圍觀粉絲驚呼：「原來女神私下這麼反差！」

節目一開場就充滿火藥味與笑料，當岱縈詢問比較怕哪種挑戰時，穎樂語出驚人表示：「我比較怕大冒險，因為真心話可以說謊。」超誠實的邏輯立刻被岱縈吐槽：「說謊就不是真心話了啦！」自然不做作的鬥嘴，展現了樂天女孩私下的好感情。

岱縈、穎樂自然反應展現樂天女孩親民魅力。（樂天桃猿提供）岱縈、穎樂自然反應展現樂天女孩親民魅力。（樂天桃猿提供）

在粉絲最期待的真心話環節，岱縈大方自爆初吻發生在「高一、16歲」，而穎樂則是「18歲」。隨後話題轉向私密生活，當被問到睡覺是否會打呼時，穎樂自信表示：「我們是仙女耶，怎麼會打呼！」卻反被岱縈爆料：「跟她睡過確實沒聽過打呼，但會一直發出『嗯嗯』的聲音。」穎樂也不甘示弱，當場反擊岱縈曾創下「5天沒洗頭」的紀錄。

岱縈寵粉無極限，甜喊「BB接電話」融化香港粉絲。（樂天桃猿提供）岱縈寵粉無極限，甜喊「BB接電話」融化香港粉絲。（樂天桃猿提供）

節目拍攝當天吸引大批粉絲圍觀，現場宛如小型見面會。為了回饋支持，岱縈還應要求現場錄製了香港專屬應援鈴聲，以甜如蜜的嗓音喊出「BB接電話～」，瞬間融化在場粉絲的心。樂天女孩官方表示，全新企劃節目旨在展現女孩們最真實、活潑的一面，並透過與人群互動拉近與粉絲的距離。更多精彩內容將在2月份陸續上線

