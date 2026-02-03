米可白躺病床完成「人生大事」 男友孫綻、閨密全到齊

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白宣布完成「人生大事」！她長年受到鼻疾困擾，常因為過敏導致頭痛、注意力難以集中，終於在昨（2日）安排好手術，解決「呼吸困難」的問題。

米可白開刀，媽媽一路相伴。（翻攝自臉書）

米可白在社群分享躺在病床上的照片，雖然鼻子貼著紗布，但氣色看起來相當不錯。這次開刀，身邊的應援團陣容超華麗，除了經紀公司夥伴，男友孫綻也深情守候，加上閨密阿諾到場打氣，讓病房瞬間充滿粉紅泡泡與溫馨氣息。

米可白開刀，閨密阿諾到院力挺。（翻攝自臉書）

最感人的還是米可白的媽媽「黃玲玲小姐」。米可白幽默爆料，以前她摔車時，媽媽第一時間竟然是關心「腳踏車有沒有壞」，讓她哭笑不得。但這次開刀，媽媽一早就跟哥哥從鹿港搭高鐵北上，一路陪進手術室。在要回鹿港前，媽媽突然抱著她，小聲地說出了從未說過的真心話：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好。」這句「乖寶寶」直接讓傳統家庭出身的米可白暖到心坎裡。

米可白開刀，男友孫綻及工作夥伴到院力挺。（翻攝自臉書）

米可白感性表示，不論她決定北上發展、當姐姐，還是投入綜藝與戲劇，媽媽永遠只有那句：「我支持你所做的一切，但不要累壞自己。」 也正是媽媽教導她要抱著感恩的心，去幫助動物與人。

