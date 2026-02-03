自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

米可白躺病床完成「人生大事」 男友孫綻、閨密全到齊

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白宣布完成「人生大事」！她長年受到鼻疾困擾，常因為過敏導致頭痛、注意力難以集中，終於在昨（2日）安排好手術，解決「呼吸困難」的問題。

米可白開刀，媽媽一路相伴。（翻攝自臉書）米可白開刀，媽媽一路相伴。（翻攝自臉書）

米可白在社群分享躺在病床上的照片，雖然鼻子貼著紗布，但氣色看起來相當不錯。這次開刀，身邊的應援團陣容超華麗，除了經紀公司夥伴，男友孫綻也深情守候，加上閨密阿諾到場打氣，讓病房瞬間充滿粉紅泡泡與溫馨氣息。

米可白開刀，閨密阿諾到院力挺。（翻攝自臉書）米可白開刀，閨密阿諾到院力挺。（翻攝自臉書）

最感人的還是米可白的媽媽「黃玲玲小姐」。米可白幽默爆料，以前她摔車時，媽媽第一時間竟然是關心「腳踏車有沒有壞」，讓她哭笑不得。但這次開刀，媽媽一早就跟哥哥從鹿港搭高鐵北上，一路陪進手術室。在要回鹿港前，媽媽突然抱著她，小聲地說出了從未說過的真心話：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好。」這句「乖寶寶」直接讓傳統家庭出身的米可白暖到心坎裡。

米可白開刀，男友孫綻及工作夥伴到院力挺。（翻攝自臉書）米可白開刀，男友孫綻及工作夥伴到院力挺。（翻攝自臉書）

米可白感性表示，不論她決定北上發展、當姐姐，還是投入綜藝與戲劇，媽媽永遠只有那句：「我支持你所做的一切，但不要累壞自己。」 也正是媽媽教導她要抱著感恩的心，去幫助動物與人。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中