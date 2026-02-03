自由電子報
娛樂 音樂

田馥甄一馬當先交稿原來有秘密武器 喊話有情人馬上出現

〔記者陳慧玲／台北報導〕迎接新年來臨，田馥甄近期送出不少年節禮物表達心意，還附上親自畫的馬年卡片，讓朋友們感受到她的祝福心意。她笑說：「自從莫名踏上了畫賀年卡這條不歸路，畫畫笨拙如我，每年都要面臨畫十二生肖不同動物的考驗而冒冷汗。」

田馥甄迎新年親自繪製馬年賀卡。（翻攝自臉書）田馥甄迎新年親自繪製馬年賀卡。（翻攝自臉書）

談到繪製生肖卡片，田馥甄說：「有時也會覺得幹嘛自找麻煩，想逃離放棄這奇妙的制約；有時又覺得畫畫的過程有趣又舒心，即使畫得光怪陸離，卻也讓賀卡滿載我的心意。」她也分享今年的生肖繪圖靈感：「今年馬年，畫了一匹在草原自由開心奔馳的馬兒，是我總神往的場景。」

田馥甄挑戰畫生肖圖。（翻攝自臉書）田馥甄挑戰畫生肖圖。（翻攝自臉書）

田馥甄也玩起諧音梗，談到：「神馬都好！繽紛又周全的祝福，是我的心意。」而身為手錶代言人，她也稱職做好宣傳工作，笑說：「不知是否因為戴上CITIZEN，畫起來意外順手，如有神助一般，竟一馬當先交稿。哈哈！」

情人節來臨前，田馥甄幫大家喊話有情人馬上出現。（CITIZEN提供）情人節來臨前，田馥甄幫大家喊話有情人馬上出現。（CITIZEN提供）

由於歌迷總是期待著田馥甄出新專輯，開演唱會，因此提到「一馬當先」，她幽默說：「甄希望六專也能如此⋯啊啊哈哈那壺不開提哪壺。」還幫自己解危：「工作部分暫請各位『揪兜馬爹』（日文諧音，指稍等一下）。」搞笑說自己是「馬不停蹄地逃」。

春節之前會先遇到2月14日西洋情人節，因此田馥甄的祝福除了「神馬都好！」也不忘幫大家喊話「有情人馬上出現！」

