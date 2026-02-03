吳建豪自喻人生像茶葉蛋 愛上跳舞竟因參加減重夏令營

〔記者陳慧玲／台北報導〕吳建豪前陣子和F4夥伴言承旭、周渝民，以及五月天主唱阿信一起進行多場「恆星之城」演唱會，他獻唱許多個人新歌，另外也展現生動舞技，被封為「奪命三搖」，但他上電台談到，喜歡上跳舞，竟是因為小時候媽媽送他去參加「減重夏令營」。

吳建豪（右）接受電台DJ Emily專訪，暢談音樂和舞蹈。（POP Radio提供）

最近吳建豪去上POP Radio《Fun Music》，接受DJ Emily專訪，分享他前陣子推出的全新專輯《Dance Until We Die》，吳建豪坦言，年輕時較容易受公司與外界期待影響，「但現在我自己就是包裝。」

請繼續往下閱讀...

吳建豪喜歡上跳舞，是因為去參加減重夏令營。（POP Radio提供）

吳建豪談到心得，以「茶葉蛋」形容現在的狀態，表示：「一層一層剝開後，留下的才是珍貴的精華。」另外他回憶起與舞蹈的緣分，提到自己不是從小就會跳舞，是在「減重夏令營」接觸韻律操後，才慢慢培養出對節奏與律動的敏銳度。他也分享，西洋流行天王麥可傑克森正是自己的舞蹈啟蒙，在舞台表現上也深受其影響，他說：「舞蹈已經是融在我的血液裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法