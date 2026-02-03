自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）小珍奶消失半年嘆「早就承擔責任」 感謝球迷沒離開：沒義務對我好啊

〔記者廖俐惠／台北報導〕小珍奶曾是棒籃雙棲的啦啦隊員，不過日前遭到味全龍球團「Thank You」，未來不再以小龍女的身分應援。她最近接受本報專訪，回想起這一路以來，最想感謝的其實是那些與她同喜同悲的粉絲們，「把我的事情當作自己的事情，其實沒有人有義務這麼做。」

小珍奶日前舉行生日會，不少親友、粉絲都到場力挺。（小珍奶提供）小珍奶日前舉行生日會，不少親友、粉絲都到場力挺。（小珍奶提供）

小珍奶去年被挖出過往的感情爭議，2025年下半年完全消失於球場，她心中有苦難言，強調自己早就為此事承擔責任，遺憾舊事被重提，心情很沉重，網路上的酸言酸語從來沒有停過，所幸還有一直給予她支持的粉絲，這是她撐下去的力量，「不可能讓每個人都相信自己，這是我人生中遇到比較大的課題，我已經面對了。」

小珍奶特別感謝夢想家球團的關心，也謝謝味全龍球團曾經給予舞台。（記者潘少棠攝）小珍奶特別感謝夢想家球團的關心，也謝謝味全龍球團曾經給予舞台。（記者潘少棠攝）

職籃夢想家球團在第一時間關心她的身心狀況，讓小珍奶很是感激，「他們問我接下來籃球季要開始了，我有準備好要面對大家嗎？以擔心我的狀況為主，我說我沒問題！」至於味全龍球團，小珍奶感謝這幾年球團給予她舞台，回想起2023年當練習生的那一年，是最快樂且最豐富的時光，沒班也出現在球場，到處「野生」熱血為球隊應援，與球迷們互動。

小珍奶感謝粉絲一直以來的支持，這也是支撐她走下去的動力。（記者潘少棠攝）小珍奶感謝粉絲一直以來的支持，這也是支撐她走下去的動力。（記者潘少棠攝）

小珍奶有感而發，稱啦啦隊這個舞台競爭很激烈，她慶幸自己從來沒有放棄，像是2024年8月時，在應援過程中不小心傷到左腳韌帶，傷勢還沒痊癒，隔兩天又繼續站上應援台，因為不想辜負買票進場的粉絲。如今她認為自己當初做了正確的選擇，因為誰知道2025年下半年會失去應援的機會。

小珍奶勇敢面對感情爭議。（記者潘少棠攝）小珍奶勇敢面對感情爭議。（記者潘少棠攝）

談到粉絲，小珍奶滿滿的感謝，坦言很捨不得，透露有些姐姐球迷會邀請她一起出門散心、拜拜，「粉絲把我的事情當成自己的事，沒有人有義務這樣做啊，我有多痛，他們就有多難過，不是難過在球場看不到我，而是替我捨不得心疼。」

小珍奶強調絕對不會忘記粉絲對她的愛，也喊話粉絲不用擔心，因為她仍會繼續在演藝圈努力。小珍奶除了努力經營自媒體之外，這幾年來確實上了不少節目，在《綜藝大集合》上會看到她闖關的身影，且在節目上也學到了很多，像是玩遊戲需要體力，而與主持群的互動更是考驗她的反應力；她最想感謝的是胡瓜，因為胡瓜很提攜後進，除了與主持群討論該如何接話、哪邊設計不夠好之外，也會給予她鼓勵以及適度的關心，令她印象深刻。

小珍奶對未來不設限，音樂、演戲都有興趣。（記者潘少棠攝）小珍奶對未來不設限，音樂、演戲都有興趣。（記者潘少棠攝）

對於2026年，小珍奶坦言過去把精力放在啦啦隊上，從2025年下半年開始，針對音樂下了很大的功夫，希望自己的唱功越來越好，「當初有好多個想做的事情，現在一個一個完成，持續去發光。希望在年底前能發一整張專輯，舉行小型音樂會，整場都唱歌給大家聽，這是一個目標。」小珍奶現階段沒有經紀人，接通告、訪問全都親力親為，也不排除任何合作的可能性。

她引用自己歌曲的兩句歌詞，包括《有你真好》之中的「有你真好，你是我的魔力」，以及另一首歌曲《所以我沒有走開》的「所以我沒有走開、像潮汐一樣還是會回來，所以我一直都在」，闡述了消失在球場的心境。她強調不會放棄，還是會繼續努力向前，「舞台是自己找尋的，相信未來還能看到我。」

小珍奶近來進軍唱片圈，推出歌曲《有你真好》。（小珍奶提供）小珍奶近來進軍唱片圈，推出歌曲《有你真好》。（小珍奶提供）

訪問最後，記者倒是好奇身為夢想家啦啦隊的一員，小珍奶與三上悠亞合作得如何？小珍奶笑說自己其實買過她的寫真集，合作之後大讚三上悠亞非常可愛，或許是日本偶像出身，過去訓練十分扎實，舉手投足、每個舞蹈動作都專業，「她是一位很兢兢業業的藝人，感覺出來對自己要求很好，我責任感很重，會欣賞跟我同類型認真的女孩。」

