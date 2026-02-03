出道48年首開唱！台語歌后壓力大爆「胃食道逆流」

〔記者傅茗渝／台北報導〕台語歌壇大姐大龍千玉日前錄製中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》，與主持群許志豪、杜忻恬、李子森暢談近況。即將在4月迎來人生首場個人演唱會的她，坦言籌備壓力爆表，不僅選歌選到四度淚崩，更因精神過度緊繃引發胃食道逆流。

《唱歌給你聽》許志豪、龍千玉、杜忻恬、李子森。（中天電視提供）

面對出道近半世紀的無數經典，演唱會歌單成了龍千玉最大的難題。她透露目前歌單尚未定案，因為「選了4次哭了4次」，每一首都不捨割捨。不過，她堅定表示《忘川河》是必唱曲目，除了粉絲瘋狂敲碗，這首歌更是她已故女兒生前的最愛，屆時將透過歌聲與時光隧道，帶領歌迷重溫珍貴回憶。

為了保持最佳狀態，向來生活規律的龍千玉加倍管理體重，初次挑戰 TRX 懸吊訓練竟讓她「鐵腿」整整4天。儘管自律到幾乎不熬夜、不碰冰辣，她卻在檢查中發現患有胃食道逆流，醫囑指出是「精神太過緊張」。龍千玉笑說，即便唱了幾十年，自己還是像新人一樣，下午1點的通告，12點半就妝髮完畢準時待命，連休息時間都還得陪媽媽看八點檔，維持親子互動。

龍千玉與戲曲老師演繹新作品《戲夢》。（中天電視提供）

龍千玉也分享了身為首位遠赴歐洲拍MV的台語歌手趣事。她憶及當年前往蘇聯解體後的俄羅斯，誤以為當地冰天雪地只帶冬裝，結果40度高溫讓她曬成「烏骨雞」；更絕的是，化妝箱失蹤去補貨時，因語言不通比手畫腳，老闆竟拿「老虎鉗」充當睫毛夾，讓她哭笑不得。

龍千玉演唱會選歌選到哭，《忘川河》藏對女兒的思念。（中天電視提供）

甚至在當地餐廳，因樂手老師彈奏國歌旋律，愛國心噴發的團隊竟全體排排站立，成了異國街頭最獨特的風景。

