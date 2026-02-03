自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

出道48年首開唱！台語歌后壓力大爆「胃食道逆流」

〔記者傅茗渝／台北報導〕台語歌壇大姐大龍千玉日前錄製中視、中天歌唱節目《唱歌給你聽》，與主持群許志豪、杜忻恬、李子森暢談近況。即將在4月迎來人生首場個人演唱會的她，坦言籌備壓力爆表，不僅選歌選到四度淚崩，更因精神過度緊繃引發胃食道逆流。

《唱歌給你聽》許志豪、龍千玉、杜忻恬、李子森。（中天電視提供）《唱歌給你聽》許志豪、龍千玉、杜忻恬、李子森。（中天電視提供）

面對出道近半世紀的無數經典，演唱會歌單成了龍千玉最大的難題。她透露目前歌單尚未定案，因為「選了4次哭了4次」，每一首都不捨割捨。不過，她堅定表示《忘川河》是必唱曲目，除了粉絲瘋狂敲碗，這首歌更是她已故女兒生前的最愛，屆時將透過歌聲與時光隧道，帶領歌迷重溫珍貴回憶。

為了保持最佳狀態，向來生活規律的龍千玉加倍管理體重，初次挑戰 TRX 懸吊訓練竟讓她「鐵腿」整整4天。儘管自律到幾乎不熬夜、不碰冰辣，她卻在檢查中發現患有胃食道逆流，醫囑指出是「精神太過緊張」。龍千玉笑說，即便唱了幾十年，自己還是像新人一樣，下午1點的通告，12點半就妝髮完畢準時待命，連休息時間都還得陪媽媽看八點檔，維持親子互動。

龍千玉與戲曲老師演繹新作品《戲夢》。（中天電視提供）龍千玉與戲曲老師演繹新作品《戲夢》。（中天電視提供）

龍千玉也分享了身為首位遠赴歐洲拍MV的台語歌手趣事。她憶及當年前往蘇聯解體後的俄羅斯，誤以為當地冰天雪地只帶冬裝，結果40度高溫讓她曬成「烏骨雞」；更絕的是，化妝箱失蹤去補貨時，因語言不通比手畫腳，老闆竟拿「老虎鉗」充當睫毛夾，讓她哭笑不得。

龍千玉演唱會選歌選到哭，《忘川河》藏對女兒的思念。（中天電視提供）龍千玉演唱會選歌選到哭，《忘川河》藏對女兒的思念。（中天電視提供）

甚至在當地餐廳，因樂手老師彈奏國歌旋律，愛國心噴發的團隊竟全體排排站立，成了異國街頭最獨特的風景。

更多龍千玉的經典好歌與精彩故事，敬請鎖定《唱歌給你聽》，中天綜合台每週一至五晚間 8 點、中視晚間10點播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中