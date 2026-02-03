自由電子報
娛樂 最新消息

《我家的事》獨家上架啦！小年夜到初五天天都有強檔首播

〔記者許世穎／綜合報導〕影音平台CATCHPLAY+ 公布2月強檔片單，內容橫跨華語話題電影、驚悚恐怖、親子與成人動畫、文藝佳作，以及人氣影集與動漫新番，多元題材全面到位，陪伴觀眾在新春前後好片不間斷。CATCHPLAY 電影台同樣祭出過年強檔，從小年夜到初五每晚9點全台首播重量級電影接力登場。

《我家的事》於CATCHPLAY+ 獨家上架。（CATCHPLAY+ 提供）《我家的事》於CATCHPLAY+ 獨家上架。（CATCHPLAY+ 提供）

榮獲金馬獎最佳改編劇本與最佳男配角兩項大獎的《我家的事》2月4日獨家上架CATCHPLAY+ ，該片由導演潘客印攜手藍葦華、高伊玲、曾敬驊與黃珮琪，詮釋一家四口之間寫實複雜的情感流動，刻畫出引人共鳴的家庭寫照，感動療癒無數觀眾。值得一提的是，《我家的事》前身短片《姊姊》也同步於平台上架，並推出註冊會員即可免費觀賞，讓影迷得以一窺導演完整的創作脈絡。

鄭中基主演《阿龍》，展現強烈的情感張力與人性掙扎。（CATCHPLAY+ 提供）鄭中基主演《阿龍》，展現強烈的情感張力與人性掙扎。（CATCHPLAY+ 提供）

2月13日則同步推出兩部風格截然不同的華語新作，由劉以豪、袁澧林與曹佑寧主演、改編自都市傳說的靈異驚悚片《山忌 黃衣小飛俠》，以及鄭中基主演的犯罪動作片《阿龍》，在父愛與仇恨交織的故事中，展現強烈的情感張力與人性掙扎。還有2月27日上架的催淚香港電影《無名指》郭富城攜手梁詠琪當夫妻，呈現罕病家庭的悲歡。

2月6日上架的《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》，看海綿寶寶展開笑料與驚奇滿載的航海旅程；同日也將上架成人動畫喜劇《取精急轉彎》以大膽幽默的方式，將青春期的成長煩惱轉化為一場人體內的瘋狂冒險。文青影迷不容錯過的文藝佳作也將於2月登場，蒂妲史雲頓主演的歌舞末日電影《世界就是這樣結束的》；代表瑞士角逐奧斯卡的口碑神片《失控夜班》。此外，柏林影展入選作品《關於愛》、《關於夢（性與愛）》也將陸續上架，讓影迷補齊金熊獎名導豪格魯德的「性愛夢三部曲」。

影集方面，2月同樣火力全開。威尼斯影后辛芷蕾首度挑戰大女主的律政劇《女神蒙上眼》以冷靜犀利的視角，切入人情與法理灰色地帶，再掀律師職場劇熱潮！每日中午12點於CATCHPLAY+更新上架，與愛奇藝國際版雙獨家熱播中。血腥經典影集《浴血戰士》系列推出全新篇章《浴血戰士：阿舒爾之家》，時隔 12 年招牌暴力情慾美學再度回歸，顛覆既有時間線，讓最陰險角色滿血復活，競技場將再次血流成河！

甄子丹（右）領銜主演的《誤判》將於除夕夜在CATCHPLAY 電影台首播。（CATCHPLAY+ 提供）甄子丹（右）領銜主演的《誤判》將於除夕夜在CATCHPLAY 電影台首播。（CATCHPLAY+ 提供）

而長壽人氣影集《芝加哥烈焰》第十二季也將於2月13日上架，熱血描繪消防英雄在火場內外的生死瞬間與情感抉擇。 此外更有多部人氣新番每週更新，包括《葬送的芙莉蓮》第二季、《咒術迴戰：死滅迴游 前篇》、《我推的孩子》第三季以及愛情喜劇人氣作品動畫版《相反的你和我》，從奇幻冒險到青春戀愛話題之作一應俱全。

迎接春節假期，CATCHPLAY+精選片單陪伴觀眾過年不無聊。今年電影獎季大熱門，創下奧斯卡史上最多16項入圍紀錄的電影《罪人》、李奧納多狄卡皮歐再戰小金人的動作強檔《一戰再戰》、口碑爆棚的恐怖片《凶器》與準影帝伊森霍克的文藝佳作《藍月終曲》，影迷絕對不可錯過的精采好片，就趁連假補起來！

此外，CATCHPLAY TV 新增多台24 小時不間斷的馬拉松頻道，包括古裝劇《陸貞傳奇》、《軍師聯盟II》，經典台劇《A咖的路》、《酸甜之味》，以及輕鬆娛樂的綜藝節目《全明星出發吧》、《九條好漢在一班》，動畫迷則可鎖定《新哆啦A夢》與《城市獵人》，全家大小隨時開電視就有好戲可看。

《熱烈》由黃渤（右）、王一博主演。（CATCHPLAY+ 提供）《熱烈》由黃渤（右）、王一博主演。（CATCHPLAY+ 提供）

CATCHPLAY 電影台過年強檔，則於每晚9點全台首播重量級電影，從小年夜到初五接力登場：2 月 15 日小年夜推出黃渤、王一博主演的《熱烈》，2 月 16 日除夕則由甄子丹領銜主演的《誤判》接棒，2 月 17 日初一接續播出《熱血燃燒》，由陳小春、謝天華、朱永棠同台飆戲，2 月 21 日初五則是百想藝術大賞影后李慧英主演的《聖母殺手》，陪觀眾一路熱鬧迎新春。

