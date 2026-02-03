韓流拼盤3月登場！ITZY尬KISS OF LIFE 頌樂玟星灶咖團又來了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流拼盤演唱會《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》將於2026年3月14日（六）在林口體育館舉行，演出集結MAMAMOO+、ITZY及KISSOFLIFE，大秀K-POP女力樣貌，為歌迷在白色情人節帶來一場兼具話題與實力的舞台演出，門票現已於遠大售票系統開賣。

今年卡司著重在「女力代表」，在K-POP四代團百家爭鳴的時代，ITZY始終是「舞台實力」與「自信態度」的代名詞。自出道以來，ITZY以高強度刀群舞、節奏鮮明的音樂風格，以及不迎合、不被定義的核心精神，在全球累積大量支持。從《DALLADALLA》、《WANNABE》到《SNEAKERS》，每一次回歸都以舞台完成度受到高度肯定，也讓她們成為四代女團中深具代表性的存在之一。

K-WONDER集結MAMAMOO+、ITZY及KISS OF LIFE。（SHOW Office提供）

ITZY與台灣粉絲之間的連結同樣深厚，過去曾多次來台參與演唱會與大型活動，每一次登台都能感受到現場滿滿的熱情應援，這次再度站上林口體育館，ITZY也將以更加成熟、自信的姿態，帶來充滿力量感的演出，回應台灣MIDZY長久以來的支持。

由頌樂（Solar）與玟星（Moonbyul）組成的MAMAMOO+，玟星極具辨識度的低音饒舌，搭配頌樂爆發力十足且情感飽滿的高音，讓兩人在舞台上既默契十足，又充滿層次變化。MAMAMOO成員長期被台灣粉絲暱稱為「台灣灶咖冠軍」，成員們多次來台演出，無論是演唱會或活動皆累積極高話題與人氣。作為小分隊的MAMAMOO+，延續了這份親近感與高品質現場表現。今年約定moomoo們在白色情人節在林口相見，也象徵著對再次奪下「灶咖大賽」的寶座的企圖心。

近年備受矚目的新世代女團KISS OF LIFE，自出道曲《Shhh》起便以新銳的音樂風格與強烈魅力受到關注。Julie的強勢饒舌、Natty的舞台律動感、Belle的高難度唱功，以及Haneul全面型的舞台表現，讓KISS OF LIFE不論是R&B、Hip-hop、搖滾，亦或是舞曲，各種曲風都能輕鬆駕馭、游刃有餘，有著怪物星人之美名。一曲《Sticky》更讓他們討論度再次飆高，KISS OF LIFE在亞洲市場的Live口碑持續累積，台灣粉絲對她們的關注度也不斷升溫。更多活動詳情請關注主辦單位SHOWOffice官方社群。

