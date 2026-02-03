自由電子報
娛樂 電影

這8部高品質美劇獲權威認證！別讓那些聽過N次的神作繼續躺在待看片單

〔記者許世穎／綜合報導〕連英國權威電影雜誌《帝國》都點名的必看美劇清單來了！不論你偏好超級英雄、驚悚懸疑、歷史權謀，還是黑色喜劇，Disney+ 在新一年依舊端出多部話題與品質兼具的重磅影集。《帝國》透過每週與全球影評圈的交流，特別嚴選出「年度必看」Disney+ 片單，許多作品早已是影迷口碑認證之作。趁著假期，不妨一次補齊這些被譽為「精神食糧」的神級影集。

《帝國雜誌》精選片單亮點一次看：

《神力人》 漫威最溫馨、也最反套路的驚喜

漫威最新影集《神力人》。（Disney+ 提供）漫威最新影集《神力人》。（Disney+ 提供）

由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀克雷頓操刀，《神力人》刻意跳脫傳統英雄敘事，透過黑色幽默與後設手法，重新拆解「英雄電影」的成形過程。葉海亞阿巴杜馬汀二世與班金斯利飾演兩名試鏡英雄片的三線演員，意外激盪出極具親和力的喜劇火花，即便不熟漫威宇宙，也能輕鬆入戲。

《大熊餐廳》 混亂與熱血交織的艾美獎王者

《大熊餐廳》橫掃艾美獎與金球獎。（Disney+ 提供）《大熊餐廳》橫掃艾美獎與金球獎。（Disney+ 提供）

橫掃艾美獎與金球獎的《大熊餐廳》，將高壓職人劇推向新高度。傑瑞米艾倫懷特飾演的天才主廚卡米，在親人驟逝後試圖重整一間瀕臨倒閉的小餐廳，節奏凌厲、情緒張力逼近失控邊緣，是近年最具代表性的「美式焦慮系」影集。

《安道爾》 星戰系列的諜報天花板

《安道爾》以冷靜寫實的諜報視角切入「星際大戰」宇宙。（Disney+ 提供）《安道爾》以冷靜寫實的諜報視角切入「星際大戰」宇宙。（Disney+ 提供）

相較於《曼達洛人》的冒險傳奇，《安道爾》選擇以冷靜寫實的諜報視角切入「星際大戰」宇宙。由《俠盜一號》主創東尼吉洛伊打造，細膩描寫主角在極權體制下的政治覺醒，被影迷公認為系列中最具文學深度與現實隱喻的作品。

《幕府將軍》 日本戰國版《冰與火之歌》

同樣也是獎不停的《幕府將軍》。（Disney+ 提供）同樣也是獎不停的《幕府將軍》。（Disney+ 提供）

日本影帝真田廣之多年籌備，攜手好萊塢團隊打造的史詩鉅作。《幕府將軍》以冷冽筆觸描繪權謀、背叛與暴力交織的戰國世界，真田廣之與澤井杏奈雙雙拿下艾美獎戲王、戲后。隨著第二季確定製作，這場權力角力仍將持續延燒。

《夜魔俠：重生》 限制級英雄的黑暗回歸

《夜魔俠：重生》為漫威影集樹立更成熟、殘酷的敘事基調。（Disney+ 提供）《夜魔俠：重生》為漫威影集樹立更成熟、殘酷的敘事基調。（Disney+ 提供）

查理考克斯再度披上夜魔俠戰袍，面對成為紐約市長的「金霸王」，正義與權力的界線更加模糊。巷戰風格拳拳到肉、調性直逼黑色犯罪片，為漫威影集樹立更成熟、殘酷的敘事基調，第二季也將於今年 3 月在 Disney+ 上線。

《破案三人行》 燒腦又迷人的跨世代喜劇

席琳娜戈梅茲（左起）、馬丁蕭、史提夫馬丁在《破案三人行》組成的奇妙偵探組合。（Disney+ 提供）席琳娜戈梅茲（左起）、馬丁蕭、史提夫馬丁在《破案三人行》組成的奇妙偵探組合。（Disney+ 提供）

史提夫馬丁、馬丁肖與席琳娜戈梅茲組成的奇妙偵探組合，將公寓命案轉化為 Podcast 式的追兇紀錄。影集巧妙融合推理與喜劇節奏，第三季更邀請保羅路德與梅莉史翠普加入，話題與可看性再升級。

《異形：地球》 比惡夢更貼近現實的經典前傳

《異形：地球》故事設定在初代電影之前。（Disney+ 提供）《異形：地球》故事設定在初代電影之前。（Disney+ 提供）

《異形》系列首度將故事核心拉回地球，由諾亞・霍利操刀，設定在初代電影之前，探討生化人與人類、怪物之間的哲學張力。新角色與舊宇宙的結合，為老粉絲帶來熟悉卻更殘酷的全新篇章。

《曼達洛人》 Disney+ 最具代表性的星戰招牌

《曼達洛人》成功融合西部片精神與星戰神話，今年還將推出電影版登上大銀幕。（Disney+ 提供）《曼達洛人》成功融合西部片精神與星戰神話，今年還將推出電影版登上大銀幕。（Disney+ 提供）

作為平台開台代表作，《曼達洛人》成功融合西部片精神與星戰神話。佩德羅・帕斯卡與古古這對搭檔，早已成為跨世代影迷心中的經典象徵，也奠定了 Disney+ 在影集市場的旗艦地位。

