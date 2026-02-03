《咖啡男友2》最終回獲讚「等級不同」 主持群封：超級大作

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix日本戀綜《我的咖啡男友》第二季今（3日）下午播最後13至15集，提前看完的主持群封最終回是「等級完全不同的超級大作」，看完結局，棚內瀰漫一種「終於走到這裡」的釋然感。

本季移師北海道雪地，10位男孩們在雪白世界共同生活近兩個月，經營咖啡餐車，所有情緒線的最高潮，毫無疑問落在威廉與以賽亞身上。

《我的咖啡男友》最終回今天播出。（翻攝自Netflix IG）

兩人從尷尬、衝突、逃避到被迫天天相處，一路跌跌撞撞，卻也因為一起輪班、看雪、約會，感情慢慢發生質變，最終決定交往，在第10集從「綠色空間」正式畢業。

談到一路看到最終集的心情，MEGUMI說：「不論是我們還是他們，真的都有種雨過天晴的感覺。雖然內心滿滿的情緒，但整體是非常正向的。」

《我的咖啡男友》10位男子情歸何處。（翻攝自Netflix IG）

賀蘭千秋也感性表示：「大家都在真心祝福彼此的幸福，或許正因如此，心靈才會被洗滌吧。」

日媒分析，《咖啡男友》第二季沒有灑狗血的反轉，也沒有刺激性的淘汰，而是用時間與陪伴，慢慢堆出情感的重量，「這一季最動人的不是配對成功，而是那些容易被人忽略的基本情感。」

