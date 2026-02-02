自由電子報
娛樂 最新消息

《麥可傑克森》新預告登場 導演曝麥可靈魂魔幻流露

傳記電影《麥可傑克森》全新海報。（翻攝自環球影業X）傳記電影《麥可傑克森》全新海報。（翻攝自環球影業X）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《震撼教育》、《私刑教育》系列導演安東富夸執導，三度入圍奧斯卡的約翰洛根擔任編劇的全新傳記電影《麥可傑克森》，今（2）日曝光全新預告，捕捉被世人稱為「流行樂之王」的藝術家身上，既耀眼又充滿矛盾的面向。

電影從他以「傑克森五人組」主唱之姿被發掘、展現驚人天賦的那一刻起，一路走到成為極具遠見的藝術家，並以源源不絕的創作能量，驅使自己邁向「全世界最偉大的娛樂巨星」。以真實而私密的視角，呈現這位全球最具影響力藝術家之一的生命旅程與不朽傳奇，描繪他在音樂之外的人生樣貌。

傳記電影《麥可傑克森》從麥傑克森可以「傑克森五人組」主唱被發掘開始說起。（UIP提供）傳記電影《麥可傑克森》從麥傑克森可以「傑克森五人組」主唱被發掘開始說起。（UIP提供）

該片同時呈現麥可舞台之外的真實人生，並重現他早期個人演藝生涯中多場代表性經典演出，為觀眾提供最貼近的觀看視角，以前所未見的方式，窺探這位流行樂之王的內心世界。

麥可傑克森的姪子賈法傑克森在片中飾演麥可本人，不僅是他首度擔綱電影主角，也是他首部大型電影演出。導演富夸對賈法的詮釋充滿信心，他向《時人》雜誌表示：「最重要的是，賈法真正化身成為麥可，不只是外型上的相似，而是麥可的靈魂以一種近乎魔幻的方式流露出來。你必須親自看過，才能相信。」

傳記電影《麥可傑克森》曝光全新預告。（UIP提供）傳記電影《麥可傑克森》曝光全新預告。（UIP提供）

主要演員還包括《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒飾演麥可的律師兼顧問約翰布蘭卡，柯爾曼多明戈飾演父親喬傑克森，妮雅隆飾演母親凱薩琳傑克森，潔西卡蘇拉飾演姊姊拉托雅傑克森，拉倫茲泰特飾演摩城唱片創辦人貝瑞高迪，蘿拉哈里爾飾演開創性的音樂高層蘇珊德帕斯，凱特葛拉漢則飾演黛安娜羅絲。

《麥可傑克森》將於4月24日在台上映，日前也宣布將於柏林舉行國際首映，並於今年4月為「流行樂之王」麥可傑克森揭開一場為期多日的慶祝活動序幕。

《麥可傑克森》全新預告：

