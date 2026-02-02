自由電子報
娛樂 電影

一台破車從台北開到花蓮！《陌路兄弟》根本台灣隱藏版觀光片

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣、瑞士合製電影《陌路兄弟》宣布獨家上架「TaiwanPlus」官網，不用出門，就能跟著主角一路從台北開到花蓮，把清水斷崖、太魯閣的山海美景一次收進眼底，也順道打開一段家族秘密故事。

《陌路兄弟》由鳳小岳（中）、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（右）及瑞士演員皮耶安東尼杜比主演。（TaiwanPlus提供）《陌路兄弟》由鳳小岳（中）、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（右）及瑞士演員皮耶安東尼杜比主演。（TaiwanPlus提供）

《陌路兄弟》從一張來自台灣的傳票開始。瑞士男子突然被通知，要來台繼承一位「從沒真正認識過」的父親留下的遺產，結果一下飛機才發現，自己竟然還有兩個同父異母的兄弟。

於是，外國人、台灣人，以及帶著原住民血統的年輕男子，被迫擠進一台老舊手排小貨車，展開一趟尋根之旅。一路上不是只有風景，還有誤解、衝突、沉默。

鳳小岳回憶，片中使用的廂型車有一些年紀，也有一些個性。（TaiwanPlus提供）鳳小岳回憶，片中使用的廂型車有一些年紀，也有一些個性。（TaiwanPlus提供）

飾演哥哥的鳳小岳坦言，這部片對他來說是表演生涯的關鍵關卡，不只要在車上邊開手排、邊記台詞、邊顧情緒，拍攝第一天那台老車還直接拋錨，完全不給面子。更硬的是，公路戲不能開冷氣、不能開窗，正值盛夏的台灣東部，熱到連歐洲來的演員都直呼「真的不是普通的熱」。但也正因為這種「不完美」，反而讓整趟旅程更真實。

最吸睛的還有首次演電影的新人納曜，片中不但有裸泳戲，還得射箭、回部落、面對身世，一次把身體與情緒都攤在鏡頭前。他笑說，裸泳反而沒那麼緊張，真正壓力最大的是射箭：「我真的沒射過，還好練一下就上手。」

《陌路兄弟》表面上是家族故事，實際塞進很多台灣元素，像是原住民文化、多元成家、LGBTQ+友善、地方風景與人情等，可說是一部「重新認識台灣」的作品。

