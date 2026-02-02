「救不了所有生命」最痛 女導演走進戰區直擊崩潰一刻

日本紀錄片導演山田茜新作《戰火下的毛孩》深入烏克蘭前線。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本紀錄片導演山田茜新作《戰火下的毛孩》深入烏克蘭前線，與攝影師谷茂崗稔記錄戰爭中被忽視的小生命。

談到拍攝過程中最痛苦的一刻，山田茜沒有提飛彈、槍聲，而是提及「死亡」。她自己的毛小孩在拍攝期間過世，而前進烏克蘭時，她曾造訪、拍攝過的收容所，發現狗狗也沒能撐過戰爭。

山田茜很快發現，如果一直被「救不了所有生命」的念頭吞噬，拍攝就會停下來。於是她轉念：「至少，我還能為活著的生命留下影像。」

日本紀錄片導演山田茜新作《戰火下的毛孩》深入烏克蘭前線。（記者王文麟攝）

正在前線，山田茜不斷聽到當地人對她說：「謝謝你來，請一定要把俄軍對我們做的事，告訴全世界。」讓她心裡只剩下一個念頭：「好，我一定會做到。」

在戰爭最殘酷的地區，壕溝成了人和動物共同的避難所。山田茜看到不少烏克蘭士兵活得辛苦，卻仍分食物給貓狗，軍人的回答很簡單：「因為牠們是我們的夥伴。」

這次《戰火下的毛孩》在台灣無償放映，山田茜表示，只為提醒大家，戰爭不是新聞標題，而是每天都在奪走生命的現實，希望喚醒大家，不要讓戰爭再度發生。《戰火下的毛孩》在台熱映中。

