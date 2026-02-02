待不到一天！SJ始源為悼念大S飛來台 趕場吃鼎泰豐「沒吃鼎王」

成鎮與韓國親友團特別飛來台支持具俊曄、悼念大S。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR的始源今天（2日）下午現身金寶山，出席大S雕像揭幕儀式，悼念大S並慰問具俊曄。隨後，始源友人在IG發文，透露一行人前往鼎泰豐用餐，還與鼎泰豐董座合影，被網友笑說：「不吃鼎王了？」

成鎮（右一）曬出與始源、鼎泰豐董事長的合照。（翻攝自IG）

始源、具俊曄的友人成鎮（音譯）今天在IG限時動態上曬出鼎泰豐美食外，其中一張照片還是他與始源、鼎泰豐董事長的合影，一同享用小籠包等美食。接著他發出一行人現身大S雕像揭幕儀式的照片，表示大家都聚集在台北支持兄弟「JY」（具俊曄），並發出祈福的emoji。

成鎮特別到金寶山，參加大S雕像揭幕儀式，力挺具俊曄。（翻攝自IG）

另一篇則是成鎮用手機拍下具俊曄揭開大S雕像的瞬間，成鎮用韓文寫道：「受到所有台灣國民喜愛，比任何人都還要純真、體貼的熙媛大嫂，在俊曄哥的愛以及大家的祈禱之中，願您能在天上平靜的生活，這是多麼美好的瞬間。」

Super Junior崔始源現身大S雕像揭幕。（記者潘少棠攝）

昨天還在福岡參加SMTOWN的始源，今天上午就被目擊現身機場，原來是要飛到台灣悼念大S，且不到一天就離開了。始源稍早已搭上飛機，並在X上發文：「我回來了。不過，我馬上又要回去了。飛機差點錯過了，但多虧了粉絲們的幫助，才能立刻搭上下一班航班。真的很感謝。這完全是我以及我們團隊的失誤。」

始源不到24小時就搭機離台。（翻攝自X）

網友們好奇，始源到底為何會特別來台悼念大S，且始源過去似乎也沒有與具俊曄有合作的經驗。不過從成鎮這位友人的IG看來，始源與具俊曄或許是有共同好友，很可能私下有交情，才會特別飛來台灣，情義相挺。

