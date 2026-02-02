「臉超熟」不是錯覺 逸祥岳父真實身分曝光

藝人逸祥透露，自己的岳父參加過《海角七號》演出。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《那魯灣情歌》因為女歌手A-Lin在台東跨年晚會上哼唱了一段改編版「那魯one 那魯two 那魯7-11」成為網路熱門討論焦點。藝人逸祥日前分享一段岳父唱《那魯灣》的影片，許多粉絲紛紛留言表示，這位「岳父大人」很眼熟，逸祥乾脆把岳父的豐功偉業一口氣說出來，最後還請大家聆聽了一場岳父、岳母合唱的音樂盛宴。

逸祥的岳父（紅色箭頭處）在《海角七號》當中飾演一名警察。（翻攝自臉書）

逸祥提到，很多人都留言「這位長輩的臉好熟悉」，他也揭曉答案原來岳父曾在當年的超夯台片《海角七號》當中飾演警察一角，因為受傷臉上被貼上一個大叉叉，逗樂觀眾。

請繼續往下閱讀...

其實，逸祥的岳父「丹耐夫．正若」來頭不小，經歷也非常精彩，早在70年代，他就是臺灣原住民社會運動的重要發起人之一，為了原住民族的權益走上街頭，參與原住民正名運動、創立原權會，也曾擔任原住民文化雜誌的總編輯。

逸祥的岳父丹耐夫．正若曾任原住民族電視台副台長、公視新聞部製作人。（翻攝自臉書）

在媒體與文化領域，也曾擔任原住民族電視台副台長、公視新聞部製作人，甚至當過金鐘獎評審。除此之外，丹耐夫．正若也是個音樂人，精通多種傳統樂器，如製造鼻笛、弓琴、各式竹樂器，透過傳唱方式將原住民文化與音樂一代代傳承。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法