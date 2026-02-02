「八點檔林志玲」不倫戀演太壞被出征 遭罵「沒羞恥心」氣炸回嗆

王晴。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔林志玲」王晴在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演「王有美」，與李運慶上演不倫戀，也因角色實在太壞，讓她意外成為網友攻擊目標。她昨（1日）在社群公開私訊截圖，內容充滿惡意謾罵，讓她氣到直言不排除提告。

王晴在《豆腐媽媽》飾演小三「王有美」。（資料照，民視提供）

從王晴曝光的截圖中可見，該名網友一開口就火力全開，痛罵「太沒有羞恥心了，以為自己是誰啊」，還緊咬劇情不放，怒斥她「居然在畫室裡與別的男人」，甚至直接上綱到人格攻擊，指責「妳這位不守婦道的女人」、「脾氣大就不要怪別人」、「妳啊！充其量就只是個花瓶，專門來搞壞八點檔水準的」，更狠酸「沒有真材實料的人，才會想到用這種方式搏版面，我看妳獎項也沒幾座，悲哀」，幾乎把所有不滿一次丟到她身上。

王晴（右）在《豆腐媽媽》介入李運慶（左）與蘇晏霈婚姻。（資料照，民視提供）

面對來勢洶洶的私訊，王晴也沒有默默吞下去，選擇正面回擊：「這位小姐，請問妳要罵的是王晴還是王有美，麻煩妳分清楚好不好？」她直言，如果觀眾是因為角色太壞而生氣，反而代表她演得成功，「如果妳罵的是王有美，我會很開心」，強調戲劇歸戲劇，若言論已經針對本人進行人身攻擊，她不會再一笑置之，「如果你罵的是王晴，我不排除提告喔」，態度相當強硬。

