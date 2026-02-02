非臨時起意？《熙媛的永恆軌道》製作內幕掀討論

由大S丈夫具俊曄（右）設計的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《熙媛的永恆軌道》紀念雕塑引發網路正反聲浪後，相關製作背景也隨之曝光，再度成為討論焦點。據悉，該作品並非外界所猜測的臨時構想，而是經過長時間規劃，並全程取得大S丈夫具俊曄的授權與尊重。

創作團隊表示，整件作品由藝術家李承道主導，並攜手台灣頂尖美術製作團隊，歷經數月反覆討論與修正，最終選定不鏽鋼與黃銅作為主要材質，希望能留下「不會消失的存在」。

大S丈夫具俊曄（左2）設計的《熙媛的永恆軌道》面向台北，像是永恆無垠的情書。（記者潘少棠攝）

值得注意的是，雕塑選址落腳金山，並刻意面向台北天際線，也被不少網友解讀為「情感指向明確」，甚至形容這是一封「寫給全世界看的情書」。對此，也有網友反問：「紀念的方式，究竟是為了逝者，還是為了活著的人？」

儘管外界解讀不一，相關人士則低調表示，作品核心仍是對逝者的紀念與尊重，並無其他用意。不過在情感與八卦交織之下，《熙媛的永恆軌道》話題熱度仍持續攀升。

【碑文全文】

徐熙媛 1976-2025 熙媛的永恆軌道 | Eternal Orbit of Hsi-Yuan 具俊曄

謹立這是一座為熙媛而存在的宇宙。她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。

九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。

「九」在韓語中與「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。

她所凝視的南方208度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了2月8日——一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。

在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。

