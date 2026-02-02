自由電子報
娛樂 最新消息

（影）具俊曄授權打造 大S紀念雕塑《熙媛的永恆軌道》細節全曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛離世滿一年，一座名為《熙媛的永恆軌道》的紀念雕塑近日曝光，作品將永久佇立於新北市金山、遙望台北天際線。消息曝光後，立刻在網路上掀起高度討論，留言區迅速分成兩派，引發熱議。

由大S丈夫具俊曄（右）主導設計的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》。（記者潘少棠攝）由大S丈夫具俊曄（右）主導設計的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》。（記者潘少棠攝）

據了解，該雕塑經大S丈夫具俊曄親自授權，由藝術家李承道主導創作，整體裝置範圍約72平方公尺，雕塑主體高度約330公分，並以不鏽鋼與黃銅鑄造完成。作品規模曝光後，不少網友直言「相當罕見」，也有人開始討論這樣的紀念方式是否符合大S生前形象？

大S丈夫具俊曄（左2）與S媽（右2）挽著手走進金寶山。（記者潘少棠攝）大S丈夫具俊曄（左2）與S媽（右2）挽著手走進金寶山。（記者潘少棠攝）

大S丈夫具俊曄說，因為想讓熙媛一直留在身邊，所以打造了這個雕像。大S常常告訴具俊曄「我是從外星來的外星人」，所以，具俊曄就為她打造了一個專屬於「徐熙媛」的銀河系。具俊曄說，《熙媛的永恆軌道》有9個方塊，象徵著銀河系9大行星，大S生前也把「9」當作她的幸運數字。

這座雕像另外隱藏了一個密碼，具俊曄說，這座雕像凝視的角度是南方208度，這個角度看出去正是台北，他希望這座雕像代表大S的眼睛，始終凝視著她最愛的家人。

《熙媛的永恆軌道》雕塑經大S丈夫具俊曄親自授權，由藝術家李承道主導創作。（記者潘少棠攝）《熙媛的永恆軌道》雕塑經大S丈夫具俊曄親自授權，由藝術家李承道主導創作。（記者潘少棠攝）

有支持者感動表示，「這是一輩子的思念」、「如果是真愛，就會懂」；但也有另一派質疑，「這樣的形式是否過於高調？」、「這真的是大S會想要的嗎？」甚至有人認為，紀念與個人情感之間的界線，值得被討論。

隨著討論延燒，《熙媛的永恆軌道》迅速成為近期娛樂圈最具爭議性的話題之一。

