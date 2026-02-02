自由電子報
娛樂 最新消息

「不是花葬」原因曝光！阿雅吐內幕：歐巴最懂大S

大S（左）和阿雅是非常要好的摯友。（翻攝自微博）大S（左）和阿雅是非常要好的摯友。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛離世滿一年，今（2）日由丈夫具俊曄親自設計的大S紀念雕像，於金寶山正式揭幕。中國雜誌日前曾採訪多位大S的摯友與工作夥伴，其中與大S自學生時期便相識、情誼深厚的好友「阿雅」柳翰雅，也談及她心目中的大S，並感嘆具俊曄是「最懂熙媛的人」，也深知思念熙媛的人需要的是什麼。

阿雅回憶，當初接到「小S」徐熙娣通知「熙媛剛剛走了」的電話時，令她至今難忘。與小S相識三十多年的她，從未聽過好姐妹發出如此悲傷、顫抖的聲音，那一刻的聲音，她一輩子都無法忘記。

大S（右）嫁給具俊曄後，整體狀態看起來一切都在變好，讓身邊的人感到十分放心。（翻攝自IG）大S（右）嫁給具俊曄後，整體狀態看起來一切都在變好，讓身邊的人感到十分放心。（翻攝自IG）

大S過世後，S家人原本尊重具俊曄的想法，讓大S從原先規劃的花葬，改為長眠於金寶山。對此，阿雅深受感動地表示：「他真的非常懂熙媛，也很懂思念熙媛的人需要什麼。」她也提到，2025年新年過後不久，姐妹們曾再次相聚，當時大S隨手拿起一團鐵絲，捲成一頂皇冠戴在自己頭上。阿雅感慨地說：「如果說有一頂真正屬於熙媛的皇冠，那一定就是那樣的，不需要珠寶，但一定是獨一無二的。」

當時大S已嫁給具俊曄，整體狀態看起來一切都在變好，讓身邊的人感到十分放心，沒想到不久後卻傳來她猝然離世的噩耗。阿雅隨即推掉所有工作，立刻飛回台北陪伴小S，前後長達兩週。

大S（左）與小S姊妹情深，大S剛過世時，小S無法正常過日常生活。（翻攝自IG）大S（左）與小S姊妹情深，大S剛過世時，小S無法正常過日常生活。（翻攝自IG）

阿雅回憶，那段時間她陪著小S嘗試回到日常生活，小S常常上一秒還在廚房做飯，下一秒卻突然失聲痛哭。讓阿雅稍感安心的是，小S的女兒們以及丈夫許雅鈞始終陪伴在側，能在關鍵時刻拉著她回到現實生活。

阿雅也透露，S家人原本考慮替大S以花葬方式處理後事，但在實地探訪後決定放棄，因為隨著時間推移，花朵終將凋零、被新的覆蓋，屬於大S的痕跡也會逐漸消失。為了留下大S最美好的樣子，具俊曄提出希望妻子安葬於金寶山玫瑰園，不僅能遠眺大海與日出，也符合大S一生愛美的性格。更重要的是，他希望能有一個具體的地方，持續陪伴妻子。

大S紀念追思會親友合影，左起吳佩慈、黑人陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）大S紀念追思會親友合影，左起吳佩慈、黑人陳建州、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永。（經紀公司提供）

阿雅表示，具俊曄無論風雨，每天都會前往大S安葬處悼念，並親自為她設計紀念雕像，這份深情令人動容。最終，S家人選擇尊重具俊曄的決定。阿雅也說：「歐巴有他思念的方式，而這樣的方式，是需要被尊重的。」

