國門首站遇見舒華！A12桃園遊客中心改裝「舒華主題牆」驚艷亮相

機捷A12桃園遊客中心全新改裝運用巨幅舒華形象照作為視覺核心。（桃市觀旅局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園觀光大使K-POP天團i-dle成員葉舒華的「來桃園，舒華的家鄉」觀光宣傳影片引發熱烈迴響後，桃園市政府觀光旅遊局再度出擊，位於桃園機場捷運第一航廈站A12站的「桃園遊客中心」完成改裝驚艷亮相。本次改裝以舒華為核心視覺，將強大的線上流量轉化為實體魅力，讓旅客在踏入國門的第一刻，就能感受「舒華家鄉─桃園」的熱情與桃園推動國際觀光的決心。

觀旅局長陳靜芳表示，全新改裝的A12桃園遊客中心大膽運用巨幅舒華形象照作為視覺核心，並以代表桃園活力的「桃紅色」襯底，整體設計明亮時尚且極具辨識度，這座專屬的形象打卡牆，不僅優化了空間質感，更讓海內外旅客在抵達桃園的第一站，便能與「女神」零距離接觸。觀旅局強調，希望透過舒華的國際影響力，建立鮮明且溫暖的城市第一印象。

市府為慶祝改裝升級並鼓勵旅客善用遊客中心服務，推出限時活動，民眾只要在A12桃園遊客中心與舒華主題裝置合影，上傳至個人社群平台，並加上 #來桃園舒華的家鄉或#taoyuantravel #shuhua，同時追蹤「樂遊桃園」官方Facebook或Instagram帳號，即可領取「舒華小卡」1張（每人限領1次，數量有限）。觀旅局希望透過輕鬆有趣的互動方式，讓粉絲在蒐集偶像紀念品的同時，也能自然接觸桃園多元豐富的旅遊資訊。

舒華小卡。（記者李容萍攝）

A12桃園遊客中心不只是社群熱點，更是實力堅強的觀光前哨站，自2024年8月開櫃以來，已累計服務超過3萬6000人次，其中高達9成為外籍旅客，前三大客群分別為港澳、韓國及日本。中心不僅提供中、英語即時諮詢，更貼心準備多國語系旅遊文宣、播映桃園宣傳影片，更不定期辦理互動活動與贈禮，讓遊客中心化身為全方位體驗桃園魅力的「先鋒站」，讓旅客在取得資訊的瞬間，也同步開啟了對桃園的深度探索。

陳靜芳表示，這次改裝不僅是致敬家鄉偶像，更是桃園貼近年輕世代、深化國際行銷的具體展現，邀請遊客以桃園機場捷運A12遊客中心為起點，跟著舒華的腳步深入探索桃園的山海風景與文化底蘊，讓這裡不只是旅遊諮詢站，而是桃園旅程的第一個記憶點。

