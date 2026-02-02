自由電子報
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》麥可律師是他！蕭子墨二刷一樣爆哭

蕭子墨在《陽光女子合唱團》中飾演麥可律師。（壹壹喜喜提供）蕭子墨在《陽光女子合唱團》中飾演麥可律師。（壹壹喜喜提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕演員蕭子墨近期演出電影《陽光女子合唱團》中的「麥克律師」，與安心亞的對手戲引發關注，而他遠赴澳門拍攝，在新片《幸運閣》中與港星顏卓靈的合作，同樣令人期待。

蕭子墨（左）驚喜探班安心亞，自爆看了兩次電影一樣哭爆。（壹壹喜喜提供）蕭子墨（左）驚喜探班安心亞，自爆看了兩次電影一樣哭爆。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》票房破億，飾演「麥可律師」的蕭子墨笑說自己已看了兩次電影，第一次以演員身分在首映觀影時，腦中不斷浮現拍攝過程，第二次則完全以觀眾角度被故事帶走，一樣哭慘。在片中他與安心亞合作，他形容對方反應快、氣氛感極佳，讓拍攝過程相當放鬆，也能迅速進入角色狀態，順利完成包含Beatbox表演在內的角色設定，他也特別感謝導演林孝謙在現場的指導與照顧，讓他可以自在的演出角色。

Anson Kong（左一）驚喜現身由蕭子墨（右一）、顏卓靈主演電影《幸運閣》的香港首映會。（三和娛樂提供）Anson Kong（左一）驚喜現身由蕭子墨（右一）、顏卓靈主演電影《幸運閣》的香港首映會。（三和娛樂提供）

《幸運閣》是蕭子墨首度參與港澳製作、全程於澳門拍攝的電影作品，上週末他也特別出席香港首映會宣傳行程，與觀眾近距離交流，活動當晚多年好友、香港男團MIRROR成員Anson Kong更驚喜現身現場，以行動力挺好友。

蕭子墨首度演出港澳製作電影《幸運閣》。（三和娛樂提供）蕭子墨首度演出港澳製作電影《幸運閣》。（三和娛樂提供）

電影《幸運閣》的故事背景設定於1960年代，描繪當時許多福建人移居澳門的生活樣貌，因此片中大量使用閩南語，並穿插粵語進行情感互動。對蕭子墨而言，這次演出不只是語言轉換，更是情緒節奏的切換。

他分享，每一種語言都有不同的情感速度與表達方式，並非只是把台詞說對而已。本身熟悉中文、閩南語、粵語，並具備英文與韓語能力的蕭子墨，也形容自己「聽比說好」，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色狀態。

蕭子墨出席電影《幸運閣》香港首映會。（三和娛樂提供）蕭子墨出席電影《幸運閣》香港首映會。（三和娛樂提供）

他也提到過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語環境，加上身邊好友Anson Kong經常以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感。為了不讓語言成為表演上的負擔，他在拍攝前反覆聆聽錄音，讓多語言轉換自然成為角色的一部分。

在電影《幸運閣》中，蕭子墨所飾演的「阿正」並非以大量台詞推動劇情，而是存在於奶奶回憶中的關鍵人物，角色介於真實與記憶之間，對表演而言極具挑戰。蕭子墨分享，為了呈現角色所承載的年代感與情感重量，他刻意放慢動作與語氣，讓表演更顯溫柔內斂，希望觀眾感受到的不是單一人物，而是一段被珍藏的情感記憶。

蕭子墨（右）與顏卓靈一同出席電影《幸運閣》香港首映會。（三和娛樂提供）蕭子墨（右）與顏卓靈一同出席電影《幸運閣》香港首映會。（三和娛樂提供）

片中年輕時期的奶奶由顏卓靈飾演，兩人在《幸運閣》有非常多對手戲。蕭子墨坦言，早已看過顏卓靈在《狂舞派》、《尋龍訣》、《六弄咖啡館》等作品中的演出，對她細膩而精準的情感掌握留下深刻印象。實際拍攝時，兩人的對手戲多半存在於回憶場景，台詞不多，幾乎仰賴眼神與肢體完成情感交流，情緒層次反而更加濃烈，也成為電影中情感最為集中的段落之一。

蕭子墨（右）在電影《幸運閣》裡與顏卓靈以眼神對戲。（三和娛樂提供）蕭子墨（右）在電影《幸運閣》裡與顏卓靈以眼神對戲。（三和娛樂提供）

蕭子墨於2026年生日當天（1月5日）推出全新單曲《調頻》，同時預告今年3月將推出第三首情歌單曲《最好我先愛你》。另外他演出的電影《即刻刺殺》目前正在拍攝中。

點圖放大body

