娛樂 最新消息

大S紀念碑文曝光！南方208度藏「愛情密碼」 具俊曄：思念不會終止

大S紀念碑。（記者傅茗渝攝）大S紀念碑。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世周年，今（2）日下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式。隨著純白雕像與周邊設計全貌曝光，具俊曄親自構思的碑文也隨之揭曉，文字中滿溢著他對大S跨越生死的深情。

紀念碑名為「熙媛的永恆軌道」，具俊曄以雕塑為大S留下一條「不會終止的軌道」，象徵思念將在星辰間持續運行。雕像周圍環繞著九個立方體，這是具俊曄最核心的藝術創作符號，更深藏兩人的甜蜜密語。在韓語中，「九」的發音與「Koo」（具）同音，且「九」正是大S生前最珍愛的數字。這九個立方體如同行星般溫柔守望著大S，象徵著這段被長久支持、無可取代的愛情。

最令人動容的設計巧思，莫過於雕像凝視的方向「南方208度」。這個方位不僅連結著台北、家人與所有愛的所在，更標記了「2月8日」這個關鍵日子。這一天，是大S與具俊曄愛情完成並延伸至永恆的日子。具俊曄在碑文寫道：「在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。」

紀念碑名為「熙媛的永恆軌道」。（記者潘少棠攝）紀念碑名為「熙媛的永恆軌道」。（記者潘少棠攝）

大S紀念碑全文：

這是一座為熙媛而存在的宇宙

她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。

九個立方體如行星般圍繞著熙媛—它們既是K00最核心的創作符號，也是一段被長久支持，溫柔守望的藝術人生。「九」在韓語中與koo同音，是熙媛最珍爱的數字，亦是兩人之問無可取代的密語。

她所凝視的南方208度，連結著台北、家人與愛的所在，同時也標記了2月8日—一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。

點圖放大body

