自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

出事了！男星拍MV懶理「特別習俗」下場曝光長超大針眼

Dolfan舉辦F.F.O《你那麼可愛》單曲握手會。（So-net提供）Dolfan舉辦F.F.O《你那麼可愛》單曲握手會。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕偶像平台Dolfan日前攜手男團F.F.O舉辦《你那麼可愛》數位單曲紀念握手會，現場除演出新單曲，也帶來《大丈夫》、《管不住自己》等表演，彥旭還加碼跨年舞台的Intro舞蹈，讓現場Backpack們（粉絲名）大飽眼福。

至琦重現MV劇情與可愛表情。（So-net提供）至琦重現MV劇情與可愛表情。（So-net提供）

聊到《你那麼可愛》MV拍攝，小新分享他與彥旭拍完開頭躺在手術台的畫面後，工作人員給他們一人50塊，並叮嚀一定要花掉消災，結果彥旭沒花完：「我就長了一個超大的針眼！」讓兩人表示下次一定聽話；至琦則有「被人拖走」畫面，是平常體會不到的經驗。

F.F.O演出《你那麼可愛》等歌曲。（So-net提供）F.F.O演出《你那麼可愛》等歌曲。（So-net提供）

回憶不久前登上嘉義與台南的跨年舞台，鈞嘉表示因為是首次接連兩場大舞台，「趕場經驗很特別！」加藤也表示為了跨年演出，勝銘特別將Dance Break全新編舞，俊希則爆料彥旭把台南後台的餐點當Buffet在吃。而前一天剛錄製完紅白除夕特別節目，勝銘也請大家2／16準時收告，並預告「這次有跟大前輩的合作舞台」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中