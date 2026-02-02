出事了！男星拍MV懶理「特別習俗」下場曝光長超大針眼

Dolfan舉辦F.F.O《你那麼可愛》單曲握手會。（So-net提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕偶像平台Dolfan日前攜手男團F.F.O舉辦《你那麼可愛》數位單曲紀念握手會，現場除演出新單曲，也帶來《大丈夫》、《管不住自己》等表演，彥旭還加碼跨年舞台的Intro舞蹈，讓現場Backpack們（粉絲名）大飽眼福。

至琦重現MV劇情與可愛表情。（So-net提供）

聊到《你那麼可愛》MV拍攝，小新分享他與彥旭拍完開頭躺在手術台的畫面後，工作人員給他們一人50塊，並叮嚀一定要花掉消災，結果彥旭沒花完：「我就長了一個超大的針眼！」讓兩人表示下次一定聽話；至琦則有「被人拖走」畫面，是平常體會不到的經驗。

請繼續往下閱讀...

F.F.O演出《你那麼可愛》等歌曲。（So-net提供）

回憶不久前登上嘉義與台南的跨年舞台，鈞嘉表示因為是首次接連兩場大舞台，「趕場經驗很特別！」加藤也表示為了跨年演出，勝銘特別將Dance Break全新編舞，俊希則爆料彥旭把台南後台的餐點當Buffet在吃。而前一天剛錄製完紅白除夕特別節目，勝銘也請大家2／16準時收告，並預告「這次有跟大前輩的合作舞台」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法