自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陽台深夜對談成永別 Makiyo爆大S生前心聲

Makiyo透露，自己與大S最後一次見面是去年農曆春節，當時大S平靜微笑表示，自己都放下了。（資料照，記者林欣穎攝）Makiyo透露，自己與大S最後一次見面是去年農曆春節，當時大S平靜微笑表示，自己都放下了。（資料照，記者林欣穎攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛辭世一年，近日雜誌採訪大S摯友Makiyo，回憶兩人相處故事。Makiyo透露，自己與大S最後一次見面是去年農曆春節，當時大S平靜微笑表示自己都放下了，事業成功、把媽媽照顧好、孩子長大了，也有最愛的具俊曄陪在身邊，沒有遺憾，也沒有可擔心的事。現在回想起，Makiyo覺得慶幸，因為她知道大S走得沒有遺憾。

大S（左起）、范瑋琪、Makiyo是多年好友。（資料照，專案組攝）大S（左起）、范瑋琪、Makiyo是多年好友。（資料照，專案組攝）

Makiyo是大、小S朋友圈裡年紀最小的人，她表示，自己是透過大S學習如何當一名母親。她形容，大S是一個只會點頭的媽媽，對孩子永遠都說「Yes」，例如孩子在路上撿石頭，許多家長都不讓孩子帶回家，大S卻會仔細收藏，還跟自已的珠寶放在一起。聚會時大S也會把眼神都放在孩子身上，無論是誰的孩子說話，她都繪專注地看著孩子，不斷點頭予以肯定。

大S猝然離世後，Makiyo經常想念她，尤其是帶孩子帶到崩潰，就快要發脾氣的時候，都彷彿聽見大S在她耳畔輕聲說：「Maki醬……」，接著就能平靜下來。

大S（左）和Makiyo擁抱。（資料照，專案組攝）大S（左）和Makiyo擁抱。（資料照，專案組攝）

Makiyo更提到每年跨年夜，大家都會穿著睡衣，集中在大S家看台北101煙火並倒數迎接新的一年來臨、許下願望、緊緊擁抱彼此。2024年的12月31日，大家照例迎接2025年，那天大S還說自己的願望是「重新出發」，更表示要跟姐妹們多聚會，過去十幾年各自忙碌的空白，她全都想補回來。感覺她卸下了過去的疲憊，並有許多新的計畫等待進行。

後來兩人坐在陽台上閒聊，大S突然對Makiyo說：「Maki醬，妳知道嗎？我都放下了。」她感覺自己沒有什麼遺憾，有沒有什麼可擔心的事情，她想要為了自己的人生而活。每每想起這段最後的對話，Makiyo都很慶幸，大S走的時候心無罣礙。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中