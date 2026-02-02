4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了

〔記者李紹綾／台北報導〕謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。

王柏傑（左）、謝欣穎（右）相偕現身大S紀念雕像揭幕。（記者潘少棠攝）

謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，還會交流王柏傑送她的愛犬Cooper近況，關係並非外界想像的老死不相往來。兩人2個月前爆出復合，經紀人當時表示，王柏傑剛拍完作品正在休息、準備新電影前製，「感情一片空白，沒事就宅在家」，間接否認復合傳聞。

這回兩人相偕現身大S紀念雕像揭幕儀式，被問是否舊情復燃？王柏傑經紀人依舊保持低調，強調活動主軸是懷念大S，「不希望注意力在王柏傑與謝欣穎身上」，因此直接表示「不回應」，僅稱兩人私下仍是像家人般的朋友。至於為何會一起出席？經紀人說：「小朋友沒想那麼多。」

此外，王柏傑近來忙於與郭富城合作的新電影《老子》劇中飾演父子檔，為角色投入大量準備。經紀人也補充，這次出席紀念雕像揭幕，早在電影開鏡前就已請好假，並非臨時向劇組告假，直言他近期工作壓力其實不小。

