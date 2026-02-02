（影）拍片前先寫遺書！日本女導演深入烏克蘭戰區 直言「可能回不來」

日本紀錄片導演山田茜新作《戰火下的毛孩》深入烏克蘭戰區，拍下被世界忽略的貓狗與動物收容所。（翻攝自威秀官網）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本紀錄片導演山田茜新作《戰火下的毛孩》深入烏克蘭戰區，拍下被世界忽略的貓狗與動物收容所；山田茜今（2）在台受訪，直言拍攝前就已把「身後事交代好」，包括寫好遺書、談好保險、做好可能回不來的心理準備。

日本紀錄片導演山田茜。（記者王文麟攝）

山田茜透露，這趟烏克蘭行程全程只有她與結識近30年的攝影師谷茂崗稔兩人，「去之前，我們就坐下來把遺書寫好。」她在遺書中清楚交代：如果自己在戰地身亡，東京的不動產與所有保障，都會留給攝影師的家人；反過來，如果是攝影師出事，她也會負責照顧對方家屬。

抵達烏克蘭後，真正的恐懼正要開始。某天晚上，俄軍飛彈來襲，防空警報大作。山田茜一邊衝向地下避難所，一邊瘋狂傳訊給攝影師，卻遲遲沒有回應，「那幾分鐘我真的以為他出事了。」直到警報解除，山田茜才知道對方因為身為攝影師，跑到走廊想拍飛彈落下的畫面。

日本紀錄片導演山田茜。（記者王文麟攝）

還有一次，山田茜透露前往赫爾松的那段路，當時仍是俄軍佔領區，媒體禁止進入。她卻選擇搭上一輛由動保團體安排的車，車上的兩名男子，她完全不認識。

「那一瞬間，我腦中想的是：如果他們搶走我的歐元，甚至把我丟下車，我什麼都做不了。」山田茜坦承：「恐懼沒有消失，只是我決定不再想後果。」幸好小聊幾句後，發現可以完全信任他們。《戰火下的毛孩》在台熱映中。

