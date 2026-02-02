鄧紫棋驚喜「現身」葛萊美獎直播！4月登大巨蛋「座位圖」細節曝光了

鄧紫棋四月登大巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供 ）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港小天后「G.E.M.」鄧紫棋將於4月10、11、12 日登上臺北大巨蛋開唱，成為大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。官方今（2／2）公開大巨蛋座位圖與各處打卡點，引發樂迷熱烈討論。

鄧紫棋台北限定打卡點。（Live Nation Taiwan提供）

鄧紫棋宣布開唱後，除了鋪天蓋地的「I AM GLORIA 2.0」視覺全面制霸大台北地區，邀請歌迷一同捕捉打卡外，鄧紫棋的「身影」也在今天的葛萊美獎（Grammy Awards 2026）典禮轉播中驚喜曝光，出現在Jordan「Greatness Is Never Satisfied」的畫面之中，為這次的演唱會做足暖身。

鄧紫棋大巨蛋演唱會座位圖公布。（Live Nation Taiwan提供）

永豐金控｜銀行冠名贊助「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站」門票將於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

