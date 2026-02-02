自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葛萊美獎》糗斃了！雪兒宣讀得獎者誤唸成已故歌手 得獎名單出爐

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第68屆葛萊美獎，美國時間1日晚間在洛杉磯Crypto.com Arena舉行頒獎典禮，邀來女神卡卡、小賈斯汀、火星人布魯諾與Rosé等多位大咖歌手表演，但沒想到79歲的資深歌手雪兒頒獎時卻出大包，宣讀年度唱片得獎者時，誤唸成已過世21年的歌手路瑟范德魯斯名字，主持人崔弗諾亞幽默說：「我喜歡電視現場轉播。」因為什麼狀況都可能發生。

雪兒頒獎時，將得獎者名字誤唸成已過世21年的歌手路瑟范德魯斯。（歐新社）雪兒頒獎時，將得獎者名字誤唸成已過世21年的歌手路瑟范德魯斯。（歐新社）

過去金曲獎發生過頒獎人唸錯得獎者糗事，這次也發生在葛萊美獎現場，雪兒一開始回顧了自己的音樂生涯，隨後停頓下來，並表示要離開。但主持人崔弗諾亞叫住了她，請她在離開前先頒獎。雪兒隨即返回舞台，並宣布年度唱片得獎名單，沒想到這時出現大錯誤，年度唱片得獎者是肯卓克拉瑪、SZA的《luther》，可能看到「luther」導致她直覺以為是路瑟范德魯斯（Luther Vandross），因此竟喊出得獎者為「路瑟范德魯斯」。

壞痞兔拿下年度專輯大獎，創新葛萊美紀錄。（翻攝自IG）壞痞兔拿下年度專輯大獎，創新葛萊美紀錄。（翻攝自IG）

由於路瑟范德魯斯早已在2005年過世，因此典禮現場順勢請求大家為路瑟默哀片刻，讓原本的尷尬場面轉為溫馨。今年的大贏家是肯卓克拉瑪，共獲得5座獎。另外壞痞兔也締造新歷史，因為這是葛萊美首次將年度專輯大獎頒給一張完全用西班牙文創作的專輯。

本屆葛萊美獎主要得獎名單如下：

年度專輯：壞痞兔 《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》
年度唱片：肯卓克拉瑪、SZA《luther》
年度歌曲：怪奇比莉《Wildflower》
最佳流行演唱專輯：女神卡卡《Abracadabra》
全球影響力獎：菲董
最佳音樂錄影帶：多琪《Anxiety》
最佳饒舌專輯：肯卓克拉瑪《GNX》
最佳新人：奧莉維亞迪恩
最佳流行演唱歌手：蘿拉楊 《Messy》
最佳視覺媒體原創歌曲：《Kpop 獵魔女團》歌曲《Golden》
最佳流行演唱組合：亞莉安娜、辛西亞艾莉沃《Defying Gravity

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中