朴信惠70分鐘撐全劇 《臥底洪小姐》收視翻倍創新高

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星朴信惠在tvN週末劇《臥底洪小姐》靠的不是花拳繡腿，一路開掛的全場輸出，從首集收視3.5%，到昨天最新第6集衝到7.9%創新高，將話題度一起往上拉。

最新播出的第5、6集，朴信惠飾演的「洪金寶」正式潛入韓民證券核心專案，白天是被稱為「汝矣島女巫」的狠角色，轉身又能化身偽裝滿點的「洪帳美」，喜劇節奏、情緒轉折和動作場面一次包辦。

據韓國尼爾森數據顯示，第6集全國平均收視衝上8%、最高9.2%，首都圈甚至一度破10%，收視族群直接橫掃同時段第一，堪稱「朴信惠效應」全面啟動。

這週劇情落在洪金寶在追查非法資金的過程中，逐步揭開同住室友高馥熙的悲傷過去，也鎖定行跡詭譎的Albert·吳，喜劇外殼下開始滲出現實重量。

網上瞬間被洗版：「一集70分鐘朴信惠完全沒下線」、「她一出場，其他人自動變背景」，也有人笑說，這部戲根本是朴信惠的「演技總複習＋進階版」，從浪漫、動作到黑色幽默的表演能量全數兌現。《臥底洪小姐》每週六日在Netflix更新。

