自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴信惠70分鐘撐全劇 《臥底洪小姐》收視翻倍創新高

朴信惠主演《臥底洪小姐》名字叫洪金寶。（翻攝自IG）朴信惠主演《臥底洪小姐》名字叫洪金寶。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星朴信惠在tvN週末劇《臥底洪小姐》靠的不是花拳繡腿，一路開掛的全場輸出，從首集收視3.5%，到昨天最新第6集衝到7.9%創新高，將話題度一起往上拉。

最新播出的第5、6集，朴信惠飾演的「洪金寶」正式潛入韓民證券核心專案，白天是被稱為「汝矣島女巫」的狠角色，轉身又能化身偽裝滿點的「洪帳美」，喜劇節奏、情緒轉折和動作場面一次包辦。

據韓國尼爾森數據顯示，第6集全國平均收視衝上8%、最高9.2%，首都圈甚至一度破10%，收視族群直接橫掃同時段第一，堪稱「朴信惠效應」全面啟動。

朴信惠在《臥底洪小姐》展現喜劇演出獲得好評。（翻攝自IG）朴信惠在《臥底洪小姐》展現喜劇演出獲得好評。（翻攝自IG）

這週劇情落在洪金寶在追查非法資金的過程中，逐步揭開同住室友高馥熙的悲傷過去，也鎖定行跡詭譎的Albert·吳，喜劇外殼下開始滲出現實重量。

網上瞬間被洗版：「一集70分鐘朴信惠完全沒下線」、「她一出場，其他人自動變背景」，也有人笑說，這部戲根本是朴信惠的「演技總複習＋進階版」，從浪漫、動作到黑色幽默的表演能量全數兌現。《臥底洪小姐》每週六日在Netflix更新。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中