自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

228限定重映《天馬茶房》 導演林正盛：台灣再度面臨威嚇與選擇

〔記者鍾志均／台北報導〕在228事件邁入第79週年之際，由林正盛執導的經典電影《天馬茶房》今（2）宣布於228紀念期間限定重映，引來影迷與社群討論。

林強在《天馬茶房》飾演知識青年阿進（左），與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉（右）譜出戀曲。（青睞提供）林強在《天馬茶房》飾演知識青年阿進（左），與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉（右）譜出戀曲。（青睞提供）

林正盛直言，選在此刻修復重映，並非懷舊，而是回應當下：「在台灣再次面臨威嚇與選擇的時候，我希望這部電影，能給大家面對未來的勇氣與智慧。」

不同於許多從事件結果回看歷史的作品，《天馬茶房》把鏡頭拉回228引爆前的台灣日常，茶房裡喝茶聊天的小人物、對新政權懷抱期待的知識青年、在街頭討生活的菸販與攤商。

林正盛導演執導的1999年電影《天馬茶房》，將於228期間限定上映。（青睞提供）林正盛導演執導的1999年電影《天馬茶房》，將於228期間限定上映。（青睞提供）

片中林強飾演的阿進，與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉，原本只是單純嚮往愛情與未來，卻在時代巨浪中，被推向無法選擇的命運分岔口。

《天馬茶房》以1945年政權交替為背景，描繪接受日本教育長大的台灣人，如何在語言、文化與權力全面翻轉的壓力下，逐漸陷入混亂與恐懼。

林正盛回憶，當年寫下「未來一直來一直來」這句台詞，是因為他深刻感受到台灣不斷在新舊政權之間被迫選邊、被迫前行；沒想到多年後，這句話不只成了電影的靈魂，也成了他日後傳記的書名。

如今台灣社會早已不同，林正盛認為：「人心與思潮在成長，我們比以前更清楚自己是誰，也更知道自己不願放棄什麼。」

《天馬茶房》經典款海報。（牽猴子提供）《天馬茶房》經典款海報。（牽猴子提供）

此次《天馬茶房》重映由國家電影及視聽文化中心協助，並推出全新主視覺與限量特典，讓這部曾入選坎城影展、角逐奧斯卡、橫掃金馬提名的作品，再次走進年輕世代的視野。

https://youtu.be/2_0BgrfosuI

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中