鑽顱、噴血來真的！ 蔡淑臻揭《女外科》製作內幕：拍到撞牆

相隔4年蔡淑臻難忘《村裡來了個暴走女外科》「鑽顱戲」。（中天綜合台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后蔡淑臻製作及主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》2022年首播廣受好評，她在劇中飾演個性直率、放浪暴走的「小劉醫生」深植人心，這部劇情幽默誇張的醫療題材金鐘劇，時隔多年自今（2日）起於中天綜合台經典播出。對於該劇將再重播，蔡淑臻仍極力推薦，「已經看過的朋友們可以再看一遍，因為再看一遍還是很好看的」，更為之後要推出的第二季宣傳，「一定要看第一季呀，這樣子才能接著看第二季」。

蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》飾演放浪暴走的「小劉醫生」。（中天綜合台提供）

雖然距離首播已相隔近4年，但蔡淑臻對於當時籌備過程以及劇裡的片段都仍記憶猶新，她更提到印象最深刻的是第一集小劉醫生在路邊鑽顱救人的戲，不光拍攝當下天氣相當炎熱，還有許多難題要克服，「拍攝當天困難重重，鑽顱的鏡頭真不真實、血噴的好不好看」，有很多部分要考量到，「因為這場戲有很多任務，它定義了小劉是一個什麼樣的醫生，以及她如何看待生命」，即使情境是緊急且嚴肅的戲，還是要融入喜劇的元素，更是不容易。蔡淑臻也提到創作過程為了讓劇情內容豐富，也遇到很多困難，「這中間醫療的合理性一直讓我們撞牆」，想要用輕鬆有趣的方式，帶給觀眾最真實的醫界幕後的辛酸故事。

蔡淑臻當初以《村裡來了個暴走女外科》「劉梓旭」一角，摘下金鐘58戲劇節目女主角獎，這部戲在她心中占有一席之地，「對我來說是一個重要的里程碑，也是一個非常獨特的作品」，她更提到這部劇給她很多特別的體驗，「我的身分是演員也是半個製作人，我也參與編劇，和團隊編寫故事的時候就是我準備角色的過程，劇本的產出非常漫長，也就是說在開拍前我已經成為角色很久了」。

對蔡淑臻來說，解析角色並不困難，她說：「困難點是在表演的時候，在喜劇和寫實之間的拿捏。」她也提到自己與「小劉醫生」也有相似之處，都會靠吃來紓壓，「跟小劉一樣我也是一個很愛吃的人，除了吃之外，就是看電影了」，更說道當時為了詮釋小劉這個角色吃了很多，「但因為工作量很大，所以有胖也胖不多」，而私下她對飲食也是很講究，不僅盡可能少吃外食，她更分享維持身材的祕訣，「訣竅是要認識食物，以及這些食物對身體的影響」。

蔡淑臻戲裡戲外都靠「吃」紓壓。（中天綜合台提供）

《村裡來了個暴走女外科》第二季籌備近3年，已於去年開拍、殺青，有望在不久的將來與觀眾朋友見面，而之前蔡淑臻就曾在社群透露，「第二季仍延續第一季的脈絡，並將第一季觀眾喜歡的角色透過不同方式跟媒介回歸，同時也會有新的角色加入」。

新的一年開始，蔡淑臻也分享新年目標，「我的目標就是保持正面的心態面對每一份工作，希望每一步都走得踏實」，而談到過年是否有出遊計畫，她則表示，「我喜歡冷冷清清的台北市」。《村裡來了個暴走女外科》，2月2日起每週一至週五晚間9點於中天綜合台播出。

