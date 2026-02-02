自由電子報
娛樂 最新消息

葛萊美獎》女神卡卡得獎喜極而泣 怪奇比莉獲獎飆粗口罵ICE

女神卡卡獲得多座葛萊美獎。（翻攝自IG）女神卡卡獲得多座葛萊美獎。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕2026葛萊美頒獎典禮，美國時間1日晚間在洛杉磯Crypto.com Arena登場，由喜劇演員崔弗諾亞擔任主持人，女神卡卡（Lady Gaga）以《Mayhem》獲得最佳流行演唱專輯獎，她喜極而泣，並擁抱身旁的未婚夫麥可波蘭斯基，但網友看直播發現麥莉似乎沒有為她鼓掌，引來罵聲。此外，怪奇比莉拿下年度歌曲獎，致詞時再度針對時事飆粗口怒批美國移民暨海關執法局（ICE）。

看到女神卡卡得獎，包括莎賓娜卡本特等多位入圍者都為她歡呼喝采，但鏡頭照到麥莉，她和未婚夫麥克斯莫蘭多似乎是現場僅有的幾位坐著的觀眾，憤怒的粉絲立刻湧入X網站，指責麥莉沒有為得獎者女神卡卡鼓掌，顯得失禮沒風度，有網友留言：「麥莉怎麼了？不鼓掌，也不為Lady Gaga起立？」

怪奇比莉（中）在典禮上開心與小賈斯汀（左）和他老婆海莉合照。（翻攝自IG）怪奇比莉（中）在典禮上開心與小賈斯汀（左）和他老婆海莉合照。（翻攝自IG）

怪奇比莉以《Wildflower》獲得年度歌曲，她致詞時談到：「我心懷感激，但說實話，我覺得我無需多言，只想強調一點：在被盜土地上，任何人都沒有違法行為。」再次針對時事發表自己的看法，她還談到：「現在真的很難知道該說什麼，該做什麼。」又說：「我感覺在這個房間裡充滿了希望，我覺得我們必須繼續抗爭、繼續發聲、繼續抗議。我們的聲音真的很重要，人民的利益也很重要。」

接著怪奇比莉飆粗口：「去他X的移民暨海關執法局（ICE），我就說這麼多了，抱歉。」她對ICE的憤怒，主要來自川普政府近期在明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）大規模掃蕩非法移民時，逮捕不少兒童與青少年，引來民怨批評缺乏人性。

女神卡卡在葛萊美獎典禮上表演，並榮獲多座獎。（翻攝自IG）女神卡卡在葛萊美獎典禮上表演，並榮獲多座獎。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

