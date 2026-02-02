自由電子報
娛樂 最新消息

梅姨不識安海瑟薇「這誰啊？」 《穿著Prada的惡魔2》艾蜜莉布朗不改毒舌

《穿著Prada的惡魔2》發布新預告，同時曝光梅莉史翠普（左起）、安海瑟薇、艾蜜莉布朗以及史丹利圖奇個人海報。（二十世紀影業提供）《穿著Prada的惡魔2》發布新預告，同時曝光梅莉史翠普（左起）、安海瑟薇、艾蜜莉布朗以及史丹利圖奇個人海報。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕萬眾矚目的賣座片續篇《穿著Prada的惡魔2》今（2）日曝光新預告，影后「梅姨」梅莉史翠普、奧斯卡最佳女配角得主安海瑟薇、艾蜜莉布朗三大女星再度聚首，梅姨飾演的米蘭達看到安海瑟薇飾演的安迪直問「這誰啊？」，而艾蜜莉布朗飾演的艾蜜莉則不改毒舌，直接虧安迪「那對眉毛倒是留著！」

續集聚焦《伸展台》雜誌總編輯米蘭達在紙本媒體式微之際，努力在逐漸凋零的產業中尋找立足之地。此時，她必須正面迎戰已成為奢侈品集團高階主管的昔日助理艾蜜莉，她手中掌握著米蘭達迫切需要的廣告預算。

艾蜜莉布朗在《穿著Prada的惡魔2》不改毒舌。（二十世紀影業提供）艾蜜莉布朗在《穿著Prada的惡魔2》不改毒舌。（二十世紀影業提供）

新預告延續去年短版前導預告裡米蘭達與安迪在電梯重逢的畫面，這次鏡頭進一步帶到安迪與昔日同為助理的艾蜜莉再度碰面，清楚呈現20年來「改變了什麼，又有哪些依舊沒變」，只見艾蜜莉對安迪說道：「妳變了，變得更有自信了，不過那對眉毛倒是留著，對吧？」絲毫不改本色。

安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、史丹利圖奇一同回歸《穿著Prada的惡魔2》。（翻攝自YouTube）安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、史丹利圖奇一同回歸《穿著Prada的惡魔2》。（翻攝自YouTube）

奧斯卡提名男星史丹利圖奇飾演的奈吉也在預告中登場，還和米蘭達一同現身Met Gala片段。而在預告釋出前，四位主要演員也接受《Vogue》訪問，暢談這部備受期待的續作。梅姨形容：「那感覺就像是走進自己衣櫃深處，翻出一件衣服，心想：『不知道現在還穿不穿得下？』」

艾蜜莉則笑說：「真的很像回到家。」但她也自嘲，自己為何能如此「輕鬆」地再次演回這個「瘋狂」角色。「這個角色就像一副對我來說太合手的手套，她就是個瘋子。或許我該好好問問自己，為什麼回到她身上這麼容易。」

梅姨和艾蜜莉也談到續集拍攝期間引發的高度關注，無論是圍觀人潮，還是社群媒體上大量流傳的照片與影片，都顯示出粉絲對電影的熱情。艾蜜莉表示：「這種在電影尚未上映前，就急著消費、關注、甚至迷戀它的狀態……在很多層面上，都象徵了我們的產業與生活方式如何改變，我們甚至是穿著運動褲到片場，直到最後一刻才換裝，只為了試著保留一點魔法。」

《穿著Prada的惡魔2》全新海報。（二十世紀影業提供）《穿著Prada的惡魔2》全新海報。（二十世紀影業提供）

史翠普則對這股熱潮感到又驚又喜，「我第一次走上第六大道時，真的有種歡欣鼓舞的感覺——20年前我們也在那裡拍，但根本沒有人理會」她回憶道，「我換好衣服，從拖車走出來，就聽到一陣歡呼！等到拍攝『類Met Gala』的場面時，場面更誇張，甚至有人打扮成米蘭達的樣子！老實說，真的把我嚇到了。」

在續集中，安海瑟薇飾演的安迪在多年擔任記者、走遍世界後重返《伸展台》，這段職涯轉折也深刻影響了她的穿搭風格。服裝設計師茉莉羅傑斯向《Vogue》表示：「妳會看到她從記者工作回到《伸展台》，在職涯與情感上重新摸索自己。我們刻意用男裝元素、復古細節，以及那種紐約式的個性風格，讓她和那些踩著高跟鞋快步走的角色區隔開來。」

安海瑟薇也補充：「我們把這件事變成電影裡一個真正的敘事重點，必須解釋，在這個時代，一個當作家的角色，怎麼可能擁有這麼精彩的衣櫥。我提議設定成：安迪後來成為調查記者，15 年來走遍世界…而當你曾在《伸展台》這樣的地方受過訓練，你一看到寄賣店就知道該怎麼做。所以她差不多20年來都在挖寶。接著，和奈吉一起，那個『魔法衣櫃』的時刻又回來了。」《穿著Prada的惡魔2》將於4月29日在台上映。

《穿著Prada的惡魔2》新預告：

