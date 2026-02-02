自由電子報
娛樂 最新消息

葛萊美獎》Rosé葛萊美獻唱《APT.》怪奇比莉跟著唱 獵魔女團《Golden》得獎了

Rosé（左）和火星人布魯諾在葛萊美獎典禮上獻唱，嗨翻全場。（翻攝自IG）Rosé（左）和火星人布魯諾在葛萊美獎典禮上獻唱，嗨翻全場。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第68屆葛萊美獎，目前正在洛杉磯Crypto.com Arena頒獎中，典禮上眾星雲集，其中BLACKPINK Rosé 和火星人布魯諾一起合體登台獻唱紅遍全球的洗腦神曲《APT.》，嗨翻全場，台下藝人也紛紛跟著唱，鏡頭就拍到怪奇比莉也跟著高唱，可見這首歌有多紅，多受歡迎。

《Golden》獲獎，原唱人也出席典禮。（翻攝自IG）《Golden》獲獎，原唱人也出席典禮。（翻攝自IG）

動畫片《Kpop 獵魔女團》在Netflix的瀏覽量已突破4.8億次，歌曲《Golden》同樣是紅翻天，原唱Audrey Nuna、EJAE、Rei Ami今天也走上登葛萊美獎紅毯，目前這首《Golden》已獲得「最佳視覺媒體歌曲」獎項，接下來還要競逐年度歌曲大獎。

小賈斯汀在葛萊美典禮上表演。（翻攝自IG）小賈斯汀在葛萊美典禮上表演。（翻攝自IG）

此外，小賈斯汀今天與老婆海莉一起走紅毯，他也在典禮上表演，稍早主持人在現場也特別恭喜小賈斯汀升格當爸爸，並打趣提到前陣子小賈斯汀在社群抱怨用iPhone打字，聽寫訊息和發送鍵，很容易誤觸這件事，把小賈斯汀也逗笑了。

