娛樂 最新消息

葛萊美獎》ROSÉ當眾親火星人布魯諾！跪地下腰《APT.》玩瘋了

火星人布魯諾的吉他solo時間，ROSÉ還在他旁邊直接下腰（歐新社）火星人布魯諾的吉他solo時間，ROSÉ還在他旁邊直接下腰（歐新社）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第68屆葛萊美獎頒獎典禮於臺灣時間2日上午登場，為典禮揭開序幕的是BLACKPINK成員ROSÉ、火星人布魯諾（Bruno Mars）的《APT.》，瞬間嗨翻全場。

《APT.》自2024年10月推出後，風靡全球，至今在YouTube上的點閱率高達23億，相當驚人。ROSÉ今天穿著半截的白色襯衫，露出小蠻腰，脖子上還掛著黑色領帶，火星人布魯諾則是黑色西裝、彈著吉他，帥氣十足。

ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱《APT.》，瞬間嗨翻全場。（歐新社）ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱《APT.》，瞬間嗨翻全場。（歐新社）

值得一提的是，ROSÉ當眾親了火星人布魯諾臉頰靠近下巴的部分，為演出帶來勁爆的開場。到了火星人布魯諾的吉他solo時間，ROSÉ還在他旁邊直接下腰，立刻爆出全場尖叫聲。整場表演嗨到不行，葛萊美現場瞬間變成大型夜店，怪奇比莉也跟著一起拍手、唱「阿帕特阿帕特」，台上台下都玩得很盡興。

ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱《APT.》，瞬間嗨翻全場。（歐新社）（歐新社）ROSÉ與火星人布魯諾（Bruno Mars）合唱《APT.》，瞬間嗨翻全場。（歐新社）（歐新社）

第68屆葛萊美今舉行頒獎典禮，BLACKPINK的ROSÉ和火星人布魯諾Bruno Mars聯手發行的洗腦神曲《APT.》入圍年度歌曲、年度製作以及最佳流行重唱／團體演出，將與《Kpop 獵魔女團》的《Golden》、女神卡卡的《Abracadabra》搶奪年度歌曲。

