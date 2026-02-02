自由電子報
娛樂 最新消息

何如芸挺過婚變 化身婚顧堅信1原則

一月中旬後，何如芸（右）開始密集排練「婚內失戀」舞台劇。（翻攝自何如芸臉書）一月中旬後，何如芸（右）開始密集排練「婚內失戀」舞台劇。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸育有2子Brian和Bruce，和前夫打離婚官司，一直到2020年才順利恢復單身，坦言婚姻是人生中最難經營的事業。

何如芸1月中旬後開始密集排練「婚內失戀」舞台劇，坦言默默地又必須把自己放進那個以為遺忘又似曾相似，平時不願走進的有點黑有點怕的記憶隧道裡，前幾天，前同事密她：「何小姐！我離婚了⋯⋯」

從字裡行間，何如芸可以感受到對方無助，她說：「如果婚姻是一段反高潮後逐漸冷卻的過程，
那分開之後就是一場默默加分的競技。」這段日子，何如芸總是跟同是天涯淪落人說：「現在分數很低沒關係，無路可退到谷底也沒關係，只要一天進步一點點，總有一天，那個分數加總起來是很驚人的。」

誰的人生沒有狼狽過？何如芸挺過婚變，現在都會霸喊：「結婚的時候都是互相愛著，誰也沒把握是不是能走到最後；失戀讓人心痛，但也不是每段失戀都會走向分手的結局。」畢竟是理性的知性美女，何如芸堅信1個原則：「在能愛的時候盡量愛著，真的不能了，也不要留下太深的傷痕。」

