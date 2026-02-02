葛萊美獎》女歌手「露雙乳」驚嚇葛萊美紅毯 女神卡卡、Rosé典雅登場

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第68屆葛萊美獎，美國時間1日晚間在洛杉磯Crypto.com Arena舉行頒獎典禮，入圍多項的女神卡卡已先在事前頒發的獎項獲得最佳混音專輯、最佳舞曲等獎項，她以黑色造型羽毛裝典雅走上紅毯星光大道，BLACKPINK成員 Rosé 也以黑白造型禮服現身，同樣搶眼，不過紅毯上最讓人驚訝的是27歲的美國女歌手查普蘿恩，看似「露雙乳」的造型嚇壞大家。

女神卡卡典雅走紅毯，目前已獲得幾座獎項。（翻攝自IG）

Rosé以黑白造型禮服美美走紅毯。（翻攝自IG）

Rosé 和火星人布魯諾合唱的《Apt.》紅遍全球，兩人也入圍本屆葛萊美獎最佳演唱組合，可惜最後無緣獲獎，由Defying Gravity搶走這座獎，不過Rosé 還有入圍其他獎項，要看看接下來運勢如何。女神卡卡入圍多項，今天在典禮上也將表演，目前公布的獎項中，她的《Abracadabra》已先獲得最佳舞曲流行錄音，以及最佳混音專輯。

請繼續往下閱讀...

查普蘿恩紅毯造型引起熱議。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

查普蘿恩去年曾獲得葛萊美獎最佳新人，今天她在紅毯上的造型引起網友熱烈討論，透明薄紗、假刺青圖案，還有「乳環」，上半身看似裸露的模樣，成為各大社群點擊最高的紅毯造型，她入圍年度最佳唱片獎和最佳流行獨唱表演獎，兩項提名均來自歌曲《The Subway》。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法