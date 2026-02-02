衰捲面試幫狗擦尿 經紀公司澄清與Melody無關

撇開負面新聞連環爆，Melody外型相當亮眼，氣質出眾。（翻攝自Melody IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕出道以來營造優雅、風趣印象的「Melody」殷悅，今（2）日被爆私底下根本是「服務業殺手」，遭控態度傲慢、咄咄逼人，業界更流出：「每次上班都祈禱別遇到她。」Melody誇張行徑全曝光。

《鏡週刊》報導，據傳百貨業者對Melody聞風喪膽，不只服務業遭殃，有人曾前往Melody自創服飾品牌面試，竟被要求打掃倉庫、還得幫她愛犬擦尿，當事人不滿說：「都還沒有成為員工，就被這般使喚。」面試者餘悸猶存喊：「太可怕了！」

對此，Melody經紀人稍早回應《自由娛樂頻道》表示：「幫小狗擦大便是合作廠商的面試人。」澄清經紀公司沒倉庫，廠商合作很多藝人，養了一隻很大的狗，跟Melody無關。

Melody入行以來最大爭議，莫過於2023年7月無預警宣布離婚，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕，洋派作風的她淡淡說：「一切都總算過去了。」



走出婚姻風暴後，Melody迎來事業第二春，不僅持續主持節目《11點熱吵店》（去年正式請辭），也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域，透過線上教學身分成為「英文老師」。

