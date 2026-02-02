「酷的夢」YT被盜急求救 網友更怕過往心血全消失

YTR酷的夢崩潰表示頻道被盜了，焦急發文求救。（圖擷取自酷的夢IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕知名YouTube頻道「Ku's dream 酷的夢」昨日驚傳帳號遭盜，引發粉絲與網友關心，「酷的夢」本人也在Instagram限動回應，向網友詢問「有在Google工作的人嗎？好緊張喔～」，粉絲們也開始集思廣益提供救援方式，但網友們最害怕的事情則是，｢希望駭客或盜用者，不要刪掉酷的影片」。

有網友發現該「Ku's dream 酷的夢」顯示很奇怪，大頭貼已經不見，酷也在限動說明被盜，他表示，「嗨各位，禮拜日好，我的YouTube被盜了，我的YouTube帳號掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張喔～」隨即解釋曾收到一封來自adobe官方帳號的資料，裡面竟是擁有4億訂閱數的YouTuber「MrBeast」的邀請函，內容指出想要找各地的創作者合作，酷點進去連結申請，並打了他的YouTube帳號，要驗證時就發現被盜了，突如其來的噩耗，讓他忍不住忍不住標註adobe、MrBeast的官方帳號，直呼「你們到底在幹嘛」。

酷收到adobe的信，並點進「MrBeast」的邀請函，導致頻道被盜。（圖擷取自酷的夢IG）

粉絲們湧入大量留言，分享該詐騙手法就是要你點擊釣魚信件，並以「驗證YouTube帳號」為由，誘導輸入帳號資料，導致頻道遭到盜用，但網友們更加擔心，頻道累積448部作品恐全部被刪除，若是過往心血影片遭到刪除或破壞將相當可惜，尤其是日前爆紅的「中文怪物」相關企劃，希望「盜用者千萬不要刪掉酷的影片。」

酷也表示，目前仍在等待Google方面的進一步通知與處理結果，「還不知道有沒有辦法搶回來」，必須等到白天上班時間，才有機會聯繫相關人員協助處理。

