自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「酷的夢」YT被盜急求救 網友更怕過往心血全消失

YTR酷的夢崩潰表示頻道被盜了，焦急發文求救。（圖擷取自酷的夢IG）YTR酷的夢崩潰表示頻道被盜了，焦急發文求救。（圖擷取自酷的夢IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕知名YouTube頻道「Ku's dream 酷的夢」昨日驚傳帳號遭盜，引發粉絲與網友關心，「酷的夢」本人也在Instagram限動回應，向網友詢問「有在Google工作的人嗎？好緊張喔～」，粉絲們也開始集思廣益提供救援方式，但網友們最害怕的事情則是，｢希望駭客或盜用者，不要刪掉酷的影片」。

有網友發現該「Ku's dream 酷的夢」顯示很奇怪，大頭貼已經不見，酷也在限動說明被盜，他表示，「嗨各位，禮拜日好，我的YouTube被盜了，我的YouTube帳號掰掰了，有在Google工作的人嗎？好緊張喔～」隨即解釋曾收到一封來自adobe官方帳號的資料，裡面竟是擁有4億訂閱數的YouTuber「MrBeast」的邀請函，內容指出想要找各地的創作者合作，酷點進去連結申請，並打了他的YouTube帳號，要驗證時就發現被盜了，突如其來的噩耗，讓他忍不住忍不住標註adobe、MrBeast的官方帳號，直呼「你們到底在幹嘛」。

酷收到adobe的信，並點進「MrBeast」的邀請函，導致頻道被盜。（圖擷取自酷的夢IG）酷收到adobe的信，並點進「MrBeast」的邀請函，導致頻道被盜。（圖擷取自酷的夢IG）

粉絲們湧入大量留言，分享該詐騙手法就是要你點擊釣魚信件，並以「驗證YouTube帳號」為由，誘導輸入帳號資料，導致頻道遭到盜用，但網友們更加擔心，頻道累積448部作品恐全部被刪除，若是過往心血影片遭到刪除或破壞將相當可惜，尤其是日前爆紅的「中文怪物」相關企劃，希望「盜用者千萬不要刪掉酷的影片。」

酷也表示，目前仍在等待Google方面的進一步通知與處理結果，「還不知道有沒有辦法搶回來」，必須等到白天上班時間，才有機會聯繫相關人員協助處理。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中