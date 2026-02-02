自由電子報
娛樂 最新消息

懷念！大S逝世週年 朱孝天重溫F4有她的回憶

失去大S一年了，朱孝天在社群分享粉絲團懷念她的影片。（翻攝自IG）失去大S一年了，朱孝天在社群分享粉絲團懷念她的影片。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（2日）是「大S」徐熙媛逝世一週年紀念日，去年今日她在日本因為感染流感併發肺炎而病逝，享年48歲，消息震撼華人娛樂圈，至今仍有無數粉絲懷念著她。

在大S忌日這天，昔日F4成員朱孝天一早就在社群分享粉絲團製作的悼念大S影片，過去大S在《流星花園》飾演「杉菜」，她和F4的言承旭、周渝民、朱孝天也因這齣偶像劇走紅全亞洲。

朱孝天悼念大S所分享的影片中，重現過去大S在《流星花園》裡與F4共舞的畫面，讓網友看了覺得鼻酸，大S的美好永存粉絲心中。之前F4在訪問中曾說過，F4都愛大S，大家用自己的方式想念她，去年F4兩度在五月天演唱會上合體造成轟動，之後朱孝天曾爆料，在挑選歌曲時有人提出了《情非得已》這首歌，但周渝民冒出一句「這首歌再也不快樂」，讓大家好奇原因，仔仔則說：「因為熙媛走了！」氣氛充滿感傷。

大S逝世一週年，F4成員朱孝天在社群分享粉絲團懷念她的影片。（翻攝自IG）大S逝世一週年，F4成員朱孝天在社群分享粉絲團懷念她的影片。（翻攝自IG）

另外朱孝天也談到過，大S的善良跟堅強，F4都牢牢記著，「不只是我們4個，所有看過《流星花園》的朋友，都會對她有一份愛！」

