娛樂 最新消息

Melody被控傲慢咄咄逼人 無預警宣布離婚

Melody被控傲慢咄咄逼人 無預警宣布離婚「Melody」殷悅近來話題不斷。（翻攝自Melody IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Melody」殷悅去年辭去TVBS節目《11點熱吵店》，近來藉直播帶貨開啟網路事業，今（2）日被爆根本是服務業殺手，被控態度傲慢、咄咄逼人，她自出道以來營造優雅、風趣印象，話題不斷。

Melody入行以來最大爭議，莫過於2023年7月無預警宣布離婚，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕，洋派作風的她淡淡說：「一切都總算過去了。」

走出婚姻風暴後，Melody迎來事業第二春，不僅持續主持節目《11點熱吵店》（去年正式請辭），也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域，透過線上教學身分成為「英文老師」。

去年8月，Melody再添新身分，從主持人、歌手到暢銷作家，又化身英文老師，推出首門線上課程「英文口說課」，課程開放報名短短2週突破9千人參與，熱度驚人，更親自出席「ShiFu x Melody英文口說課程體驗會」，與30位關注學習、自我成長的創作者近距離交流，現場笑聲與共鳴聲不斷，顯示Melody很懂得營造個人聲量，不料卻在今（2）日爆出負面新聞，這應該也是她始料未及的插曲。

相關新聞：Melody傲慢沒禮貌 奧客行徑遭服務業連環爆

